«Die Sek E verfügt heute nicht mehr über das gleiche Niveau wie früher die Bez», kritisiert der höchste Solothurner Lehrer. Dies habe Folgen für die Berufswahl: «Ein sehr guter ehemaliger Bez-Schüler ist jetzt eher in der Sek P und überlegt sich den Gang ans Gymnasium. Früher hätte er sich nach der Bez vielleicht als Polymech beworben.»

...der Schülerinnen und Schüler haben im neuen Schuljahr von der sechsten Klasse in die Sek E gewechselt, 36,2 in die Sek B und 24,5 Prozent in die Sek P.

Mit der 2011 eingeführten Reform wurde die Oberstufe neu gestaltet: Statt Bez, Sek, Oberschule, Werkklasse und Untergymnasium gab es neu nur noch drei Stufen: die Sek B, die Sek E (beide dreijährig) und die zweijährige Sek P, die auf den gymnasialen Weg vorbereiten soll. Gerade bei der Sek P ortet Stricker bis heute gewisse konzeptionelle Probleme. Mit der fixen gymnasialen Ausrichtung und mit zwei Jahren Dauer sei sie eine kurze Zeit, um zu entscheiden, ob jemand ans Gymnasium oder doch in einen Beruf einsteigen möchte. Tatsächlich entscheiden sich am Ende der zweijährigen Sek P rund 90 Prozent der Schüler fürs Gymnasium. Lediglich zehn Prozent wechseln in die Sek E.

Änderungen sollen nun Verbesserungen bringen

Stricker betont, dass inzwischen vom Kanton gewisse Justierungen vorgenommen worden seien, deren Ergebnis man abwarten müsse. So gibt es zur Unterstützung einer allfälligen Berufswahl freiwillige Kurse in der Sek P. Mit einem gewissen Schnitt können Schüler aus der dritten Sek E prüfungsfrei ins Gymnasium wechseln, und in der Sek E gibt es im Rahmen der Wahlpflichtfächer einen speziellen Unterricht, der auf die Mittelschule vorbereitet. «Wir müssen 2020 schauen, ob sich dies bewährt. Vielleicht muss man das ganze Konstrukt Sek P nochmals anschauen.»

Falsche Vorstellungen bei Eltern und Betrieben

Auch Thomas Jenni ist nicht immer ganz glücklich mit den Folgen der Sek-Reform. Der Günsberger ist beim Gewerbeverband für die Berufsbildung zuständig. Wie die Sek-Stufen funktionieren, sei noch immer nicht bis zu allen Eltern oder Lehrbetrieben durchgedrungen, erklärt Jenni. «Man weiss zum Teil noch nicht wie mit der Reform umgehen.» So sei es bis heute nicht gelungen, die Sek E für gute Schüler als Alternative zur Sek P zu positionieren. Hartnäckig halte sich bei Eltern und breiten Teilen der Bevölkerung die Vorstellung, dass die Sek P «die beste» der drei Abteilungen sei. Dabei, so Jenni, gebe es keinen Königsweg. Es müsse schlicht darum gehen, den besten Weg für jedes einzelne Kind zu finden und aufzuzeigen, mit welchem System Schülerinnen und Schüler welche Möglichkeiten hätten. So habe, wer eine Lehre abschliesst und eine Berufsmatur macht, unter Umständen fast die bessere Perspektive auf dem Arbeitsmarkt als jemand, der das Gymnasium besucht.