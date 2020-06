«Seit einigen Wochen fühlt sich mein Vater wie im Knast»: Druck auf Alters- und Pflegeheime steigt

«Ich habe dafür auch grosses Verständnis. Das Risiko von Ansteckungen in Alters- und Pflegeheimen muss aber aufgrund der doch sehr verletzlichen und damit gefährdeten Personen einerseits und der sehr aufwendigen Arbeit zur Verhinderung einer Ausbreitung innerhalb der Anlagen andererseits zwingend klein gehalten werden. Das geht leider aber nicht ohne restriktive Handhaben der Besuchsmöglichkeiten», so Broghammer.

Das bereitet einerseits vielen Angehörigen, aber auch vielen Bewohnerinnen und Bewohner der verschiedenen Einrichtungen Sorgen. «Seit einigen Wochen fühlt sich mein Vater wie im Knast», beschreibt etwa eine Leserin dieser Zeitung ihre aktuelle Situation. «Am Anfang waren die Massnahmen für ihn in Ordnung, aber jetzt fühlt er sich immer unwohler. Am Telefon weint er häufig», erzählt sie.

«Es ist ein Abwägen zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Bewohnenden bezüglich Risiko eines Ausbruches und dem geistigen und emotionalen Wohlbefinden der Bewohnenden. Wir haben stets einen pragmatischen Weg bei den Lockerungsschritten verfolgt, was beispielsweise auch ein begleitetes Spazieren beinhalten konnte, wenn das Heimareal kein Platz dafür bot.» Noch im Juni wird es zu weiteren Lockerungsmassnahmen kommen. Spätestens am 22. Juni soll ein nächster Öffnungsschritt gemacht werden, der den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Ausgang unter kontrollierten Bedingungen ermöglicht. Dies hat der Kanton laut Fenner bereits letzte Woche mit dem Branchenverband der Alters- und Pflegeheime (GSA) sowie der kantonalen Fachkommission Alter besprochen.

Die Pflegeheime im Dilemma

Die Einrichtungen im Kanton haben bei der Umsetzung der Regeln einen gewissen Spielraum erhalten, um die Schutzmassnahmen jeweils möglichst auf die eigenen räumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen angepasst umzusetzen. Wie schwierig das ist, zeigt ein Gespräch mit Brigitte Baschung, der Heimleiterin des Pflegeheims Bellevue in Oberdorf. Das Bellevue hat eine Terrasse und einen Vorplatz, in dem sich die 30 Bewohnerinnen und Bewohner bewegen können. Laut der Heimleiterin Brigitte Baschung hat das die letzten Wochen erleichtert. Aber auch hier habe man sich schwierige Fragen stellen müssen: Etwa, ob die Bewohnerinnen und Bewohner wie sonst am Waldrand neben dem Heim spazieren dürfen. «Wir müssen den Schutz der Gemeinschaft gegenüber dem Freiheitsrecht der Einzelnen abwiegen. Da stecken wir in einem Dilemma», erzählt Baschung. «Wir versuchen, den individuellen Ansprüchen der Einzelnen gerecht zu werden. Aber wollen auch fair gegenüber allen anderen sein», betont sie.

Als Heimleiterin habe sie den Eindruck, dass die Bewohnerinnen und Bewohner die letzten Wochen gut überstanden hätten. «Bei uns hat sich eine sorgende Gemeinschaft gebildet. Die Bewohnerinnen und Bewohner zirkulieren auf dem Gelände und pflegen die Kontakte untereinander», so Baschung.

In den letzten Wochen sei der Druck aber gestiegen, sowohl von innen als auch von aussen. «Vor allem die noch sehr selbstständigen Bewohnerinnen und Bewohner vermissen unsere Ausflüge», so Baschung. «Langsam nimmt das Leben seinen gewohnten Gang, aber sie sind noch davon ausgeschlossen. Das bereitet ihnen Mühe.»

Auch von Seiten der Angehörigen steige der Druck. «Unsere Besuchszeiten werden zum Beispiel mit den Besuchszeiten der anderen Heime verglichen», erzählt sie. Die Besuche finden im Bellevue momentan in einem Container statt, der extra dafür aufgestellt wurde.

Der Container hat zwei Türen, damit sich die Wege der Bewohnenden und ihren Besucherinnen und Besuchern möglichst wenig kreuzen, sie aber doch für ein paar Minuten zusammensitzen können.