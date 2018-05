Drei Fragen an die Solothurner Parlamentarier zur Sommersession 2018

Aus Sicht der SVP genügen die bestehenden Grundlagen. Bereits heute müssen die Parlamentarier das Büro informieren über sämtliche beruflichen Tätigkeiten, Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien, Anstalten und Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts, Leitungs- oder Beratungstätigkeiten für in- und ausländische Interessengruppen usw. Wichtiger als Verschärfungen vorzunehmen wäre , dass die Parlamentarier ihre Bindungen auch tatsächlich angeben und nicht manche «vergessen».

Ja. Wir haben zwar klare Bestimmungen, was die Vertretung von Verbänden und Organisationen betrifft. Bezüglich den Geldflüssen – und die sind ja von besonderem Interesse – gibt es aber Lücken. So sollte zum Beispiel angegeben werden, für wen man arbeitet und ob man Ämter ehrenamtlich oder bezahlt ausübt.

Als überzeugter Milizpolitiker bin ich neben meiner Ständeratstätigkeit in verschiedenen Organisationen und Firmen tätig. Transparenz dieser Interessenbindungen ist wichtig. Die Solothurner Bevölkerung hat Anspruch darauf, zu wissen, wo ich, in welcher Funktion tätig bin. Ebenso befürworte ich, dass der Zugang von Lobbyisten aller Art ins Bundeshaus eingeschränkt und transparenter wird und dass publik ist, wem ich Zugang zum Bundeshaus gewähre.

Der Nationalrat wählte eine Kombination von Vermögensschwelle, gesichertem Darlehen und Rückerstattung (falls nach dem Tod des EL-Bezügers Vermögen von über 50 000 Franken vorhanden ist. Der Ständerat möchte alleine auf die Rückerstattung setzen, da damit annähernd gleich viel Einsparungen gemacht werden können, der administrative Aufwand aber bedeutend geringer ist. Die Differenz zwischen National- und Ständerat ist also keineswegs so gross, wie es vielleicht den Anschein macht.

Die Wichtigkeit der Ergänzungsleistungen ist unbestritten. Der Kostenanstieg stellt die Kantone und Gemeinden aber vor grosse Herausforderungen. Wir müssen das System also zwingend revidieren und Fehlanreize beseitigen. Die Einführung einer Vermögensschwelle ist insofern richtig. Gleichzeitig müssen aber Bremsen eingebaut werden, so dass z.B. niemand sein Haus verlassen muss, weil der Ehepartner oder die Ehepartnerin im Pflegeheim ist.

Der Reichtum ist auch in der Schweiz sehr ungleich verteilt. Für den Bezug von EL nebst dem Einkommen auch das Vermögen zu berücksichtigen, ist sinnvoll und gerecht. Und das ist auch heute bereits so. Jetzt aus Spargründen hier Veränderungen anzubringen, ist fehl am Platz. Mit einer ausgleichenden Steuerprogression und passender Erbschaftssteuer können soziale Ungleichheiten reduziert werden. Jetzt aber auch den Kleinsparer nach jahrzehntelanger Arbeit abzustrafen, ist keine faire Lösung.

Der Nationalrat könnte eine Erklärung zum Krieg in Syrien verabschieden – das hat Seltenheitswert. Unterstützen Sie dies? Und was bringt eine solche Erklärung?

Pirmin Bischof (Ständerat, CVP)

Als Mitglied der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates bin ich skeptisch. Wenn wir beginnen, «Erklärungen» abzugeben, darf die bewährte schweizerische Neutralität nicht verletzt werden. Auf ihr basiert die Vertrauenswürdigkeit des Landes. Zudem: Bei welchen anderen Konflikten müsste die Schweiz dann welche Erklärung abgeben? Bei internationalen Konflikten soll die Schweiz ihre guten Dienste anbieten und als Depositarstaat der Genfer Konventionen deren Einhaltung und Durchsetzung sicherstellen.





Roberto Zanetti (Ständerat SP)

Es ist Sache des Nationalrates, gestützt auf sein Geschäftsreglement Erklärungen abzugeben. Es schickt sich nicht, als Mitglied des Ständerates interne Angelegenheiten des Schwesterrates zu kommentieren. Wenn mit der Erklärung des Nationalrates unserer Bestürzung über die Situation in Syrien Ausdruck verliehen wird, kann das sicher nicht schaden.





Kurt Fluri (Nationalrat, FDP)

Diese Idee gehört in die Kategorie der wirkungslosen Absichtserklärungen, gegen die man sich allerdings kaum wenden kann, ohne der Herzlosigkeit bezichtigt zu werden. In Anbetracht des Elends der Zivilbevölkerung in Syrien unterstütze ich die Erklärung im Bewusstsein, dass sie bei den dort tätigen Kriegsverbrechern null und nichts bewirken wird.





Philipp Hadorn (Nationalrat SP)

Klar. Dramatisch sind die Ereignisse in Syrien. Krieg, Vertreibungen, Menschenrechtsverletzungen sind Alltag. Eine neue Generation wächst in Gewalt, Hass und Verzweiflung auf. Die Türkei liess in Afrin den letzten Hort von Sicherheit platzen. Schweigen ist nicht neutral, sondern «zustimmendes zur Kenntnis nehmen». Das steht in krassem Widerspruch zu unseren Traditionen und Werten, die wir im christlichen Abendland als unser Erbe betrachten. Eine Erklärung zum Krieg in Syrien ist ein erster Tatbeweis ...





Bea Heim (Nationalrätin SP)

Der Krieg in Syrien ist eine humanitäre Katastrophe. Eine Erklärung ist ein symbolischer Akt. Doch auf symbolische Akte müssen reale Handlungen folgen. Zum Beispiel ein Verbot von Waffenexporten in Konfliktregionen. Leider hat der Bundesrat kürzlich das Gegenteil entschieden. Ausserdem müssen wir verstärkt Hilfe vor Ort leisten und nicht zuletzt jenen Geflohenen, die bei uns Schutz suchen, respektvoll umgehen.





Christian Imark (Nationalrat SVP)

Die Solothurner Zeitung versuchte mich mit übelstem Kampagnen-Journalismus und einem Bild von Adolf Hitler mit Hitler-grüssenden

SS-Soldaten in die Pfanne zu hauen. Gegenwärtig verzichte ich darum auf eine Zusammenarbeit mit dieser Zeitung.





Stefan Müller-Altermatt (Nationalrat CVP)

Ja, ich unterstütze die Erklärung. Wir sind ja nicht naiv und meinen, die Grossmächte würden wegen dieser Erklärung von ihrer Machtpolitik abkehren. Wenn aber Massaker an der Zivilbevölkerung verübt werden und jahrelang eine Region zerbombt wird, dann ist es doch das Mindeste, einmal zu sagen: «So geht es nicht.» Das mag unter dem Strich zwar nur ein Hilfeschrei sein, aber letztlich haben wir damit zumindest getan, was wir können.





Walter Wobmann (Nationalrat SVP)

Eine solche Erklärung bringt schlicht und einfach gar nichts, weil es die Konfliktparteien in Syrien nicht interessiert, was der Nationalrat in der wohlbehüteten Schweiz von ihnen hält. Anstatt mit solchen wichtigtuerischen, öffentlichen Erklärungen aufzuwarten, wäre es besser, wenn die Schweiz ihre Guten Dienste abseits vom Rampenlicht anbieten würde.