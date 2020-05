Seilbahn Weissenstein setzt auf «Ferien in der Schweiz»-Effekt

Von einem Einbruch ist im Geschäftsbericht 2019 der Seilbahn Weissenstein AG (SWAG) zu lesen. Glücklicherweise «nur» von einem Einbruch in die Talstation der Bahn – und nicht bei den Geschäftszahlen. Denn diese lassen den SWAG-Verwaltungsrat einmal mehr von einem «ausgezeichneten Ergebnis» sprechen. Seit der Eröffnung Ende 2014 sei der Betrieb «stabil auf Erfolgskurs», berichtet Verwaltungsratspräsident Urs Allemann den Aktionären.

Entsprechend sei die Unternehmung «finanziell solide aufgestellt», heisst es weiter. Doch das Coronavirus wird im laufenden Geschäftsjahr auch der Seilbahn wirtschaftlich zusetzen. Am 14. März musste die Personenbeförderung eingestellt werden; ab dem 16. März wurden dann die geplanten Revisionsarbeiten durchgeführt. So seien «die Auswirkungen bis Ostern relativ gering» gewesen. Doch je länger der Stillstand dauert, desto stärker wirkt er sich finanziell aus. Die Rede ist von einem Einnahmenausfall in Höhe von rund einer halben Million Franken «allein in den sonnigen Frühlingswochen 2020».

Hoffen auf gutes Wetter und Heimatferien-Effekt

Auf Anfrage wird seitens der Seilbahnverantwortlichen betont, dass das Unternehmen nicht auf Unterstützungsprogramme der öffentlichen Hand habe zurückgreifen müssen: «Die SWAG bezieht keine staatliche Hilfe.» Während des verordneten Stillstandes habe man «einige Mitarbeiter für Kurzarbeit angemeldet», ihnen würden aber von der SWAG die angestammten Löhne ausbezahlt.

Geht es nach den Lockerungsplänen des Bundes, wird die Bahn erst am Montag, 8. Juni, wieder Personen transportieren dürfen – mit einem entsprechenden Schutzkonzept (Kasten rechts). Der Verwaltungsrat sei zuversichtlich, dass die Bahn 2020 «auch unter erschwerten (Sicherheits-)Bedingungen ein gutes Resultat erzielen könne», heisst es. Dies umso mehr, als viele Schweizer ihre Ferien im eigenen Land verbringen würden: «Wir rechnen damit, dass das Ausflugsziel Weissenstein gerade in der aktuellen Situation beliebt und die Seilbahn deshalb sehr gefragt sein wird.»

Die Wiederöffnung des Hotel Weissenstein am 1. August letzten Jahres verhalf der Seilbahn zu einer Steigerung der Passagierzahlen. Die Frequenzen stiegen von 231570 (2018) auf 275245 Personen. Doch auf das Betriebsergebnis habe dies «keinen erkennbaren Einfluss» gehabt, heisst es im SWAG-Geschäftsbericht.

Abendfahrten: Erhoffte Frequenzen blieben aus

Negativ bilanziert wird der Testbetrieb mit Abendfahrten, die auf Wunsch des Hotels Weissenstein jeweils von Donnerstag bis Samstag angeboten worden sind: «Die bisher erhobenen Zahlen sind ernüchternd, sodass wir dieses Angebot einstellen mussten.» Abendfahrten seien bei Bedarf weiterhin auf Bestellung möglich; zusammen mit den Berg-Restaurationsbetrieben werde ein neues Konzept erarbeitet.

In der Bahn-Erfolgsrechnung steht einem Betriebsertrag von knapp 2,9 Mio. Franken ein Betriebsaufwand von 1,9 Mio. gegenüber, woraus ein Betriebsergebnis von 992500 Franken (Vorjahr 1,3 Mio.) resultiert. Der Jahresgewinn beträgt 343480 Franken (Vorjahr 337685).