Seilbahn und Schifffahrt fürchten wirtschaftlichen Schaden durch Maskenpflicht

Während lokale Transportunternehmen wie die Aare Seeland mobil AG (asm) und die Oensingen-Balsthal-Bahn die ab heute geltende Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr als nachvollziehbar bezeichnen, hört es sich bei der Solothurner Seilbahn Weissenstein AG ganz anders an: «Wir bedauern diesen radikalen Entscheid sehr», heisst es. Habe man sie doch seit dem am 15. März verordneten Lockdown nicht zum öffentlichen Verkehr gezählt, weshalb man den Betrieb habe stillegen müssen – und jetzt gehöre man auf einmal dazu. Dieser Entscheid sei «sonderbar und keinesfalls ausgewogen», kritisiert der Geschäftsführer der Seilbahn, Konrad Stuber. Die Seilbahn habe für eine Maskenpflicht in vollen Zügen und Bussen zu Stosszeiten durchaus Verständnis und befürworte diese sogar. Jedoch seien derartige Situationen keineswegs mit den Verhältnissen in den Sechserkabinen der Seilbahn zu vergleichen, beteuert Stuber.

Auch bei der Bielersee Schifffahrtsgesellschaft (BSG) sieht man dem heutigen Tag besorgt entgegen. Wie Thomas Mühleberger, Geschäftsführer der BSG, auf Anfrage erklärt, sehen die Schutzmassnahmen vor, dass Passagiere sowohl beim Warten an den Anlegestellen, beim Ein- und Ausstieg als auch während der ganzen Schiffsreise eine Maske tragen müssen. Der von den Schifffahrtsgesellschaften in die Diskussion mit den Behörden eingebrachte Antrag, dass auf den Aussendecks keine Maskentragpflicht vorgesehen werden soll, sei nicht bewilligt worden. «Wir wissen nicht, ob unsere Gäste unter diesen Voraussetzungen noch aufs Schiff kommen werden und ihre Zeit an Bord geniessen können», so Mühlethaler.

Schiff und Gondeli «nicht vergleichbar» mit Zügen

Sowohl die OeBB als auch die asm beobachteten in der vergangenen Zeit nur eine niedrige Anzahl Maskenträgerinnen und -träger. Auf den Schiffen der Bielersee Schifffahrtsgesellschaft stellte Geschäftsführer Thomas Mühlethaler gar noch eine tendenziell tiefere Anzahl Maskenträgerinnen und Maskenträger fest.

Und Konrad Stuber von der Seilbahn Weissenstein beschreibt ein seit der Wiedereröffnung am 6. Juni «sehr diszipliniertes Publikum», das die Abstände und Hygienemassnahmen strikt einhalte und umsetze. Laut Stuber machen Masken in der Seilbahn auch gar nicht wirklich Sinn – da die Gäste, die in einer Gondel sitzen, meist auch zusammen kommen – also ohnehin Kontakt haben. Sei dies nicht der Fall, so könne man in den 65 Gondeln Fahrgäste auch problemlos einzeln auf den Berg transportieren.