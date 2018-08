Die Busse halten in Bern vor dem Schweizerhof und in Worblaufen an der Bushaltestelle der Linie 36 an der Worblentalstrasse.

Auf den Bahnlinien gilt folgender Fahrplan:

RE/S8: Die Züge fahren die ganze Zeit im 15-Minuten-Takt (ab Worblaufen immer .11 / .26 / .41 / .56; ab Solothurn immer .04 / .19 / .34 / .49)

Als Alternativrouten empfiehlt der RBS:

ab Bätterkinden, Lohn-Lüterkofen, Biberist, Solothurn: Reise via Solothurn-Biel nach Bern

Reisende S8/RE: Umsteigen in Zollikofen auf die Züge der BLS nach Bern

Reisende S7: ab Papiermühle via Buslinie 40 zum Wankdorfplatz/Wankdorf Bahnhof oder zum Guisanplatz und mit dem Tram nach Bern

Reisende ab Worb: mit der Tramlinie 6 nach Bern

Der Streckenunterbruch Bern-Worblaufen dauert bis Betriebsschluss. Die Ursache ist noch unklar.