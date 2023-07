Seewen Alkoholisiert: E-Bike-Lenker nach Unfall verletzt Auf der Grellingerstrasse in Seewen hat sich am Freitagabend ein Unfall mit einem E-Bike ereignet. Dabei wurde der Fahrradlenker verletzt.

Am Freitag, kurz nach 19.30 Uhr, war ein 51-jähriger Mann mit einem E-Bike in Seewen auf der Grellingerstrasse in Richtung Grellingen unterwegs. Im Bereich einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, kollidierte mit der Mauer und stürzte schliesslich zu Boden.

Der E-Biker hatte Alkohol getrunken. Keystone

Dabei zog sich der E-Bike-Lenker mittelschwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus.