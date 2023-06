Seeländisches Turnfest 2023 Länger als eine Woche auf dem Gelände: 8000 Aktive und Jugendliche turnten in Pieterlen um die Wette Erfreuliche Bilanz des Sportfests in Pieterlen. OK-Präsident Philip Reid lobt die Zusammenarbeit und den Teamgeist.

Synchron und im Takt. Bild: zvg

Das Seeländische Turnfest 2023 in Pieterlen ist mit der Verkündung des Festsiegers zu Ende gegangen. In der ersten Stärkeklasse konnte sich der ETV Schindellegi gegen die anderen, ebenfalls starken Vereine, welche aus der ganzen Schweiz angereist waren, durchsetzen. Der beste Seeländer Verein wurde mit der höchsten Punktzahl in der höchsten Stärkeklasse der TV DTV Rapperswil.

Während zweier Wochenenden an fünf Wettkampftagen sind über 8000 Turnende und viele Besucher aus der näheren Region auf das Festgelände gereist. Zum einen gab es sportliche Höchstleistungen zu sehen, aber die Geselligkeit ist auch nicht zu kurz gekommen.

Zufriedenheit deutlich spürbar

«Ohne den Einsatz der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer und die Sponsoren könnte ein solcher Grossevent nicht stattfinden», sagte OK-Präsident Philip Reid. Er ist sehr zufrieden, denn über 20’000 Stunden freiwillige Arbeit von rund 1000 Personen waren nötig, um die Wettkampfanlagen, die Festwirtschaft und die restliche Infrastruktur aufzubauen und zu betreiben.

Darbietung in der Halle. Bild: zvg

Der Zusammenhalt, die Freude am Sport und der Teamgedanke waren auf dem Wettkampfplatz, beim gemeinsamen Essen oder auf dem nahe gelegenen Zeltplatz an allen Wettkampftagen stark spürbar. Die Organisation habe perfekt geklappt, sagte eine Turnerin aus der Ostschweiz.

Nächstes Jahr in Kallnach zu Gast

Auf dem Festgelände in der Grösse von 18 Hektaren war ständig etwas los. Am Samstag waren am Jugitag 700 Jungturnerinnen und -turner auf dem Platz. Am Sonntag waren es am Jugitag sogar 2000. Bei den Aktiven waren gesamthaft 5300 Turner und Turnerinnen vor Ort.

Bei der Faktenzusammenstellung des Organisationskomitees wurden sogar die Steine zum Heben und Stossen verzeichnet. Zusammen hatten sie ein Gewicht von mehr als einer halben Tonne.

In der kommenden Woche wird nun wieder alles zurückgebaut, im nächsten Jahr wird in Kallnach das Seeländische Turnfest 2024 stattfinden. (mgt/dd)