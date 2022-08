Laupersdörfer im Interview Dieser Thaler ist hoher Funktionär am Eidgenössischen und sagt: «Heute ist es cool, an ein Schwingfest zu gehen» Michael Saner sitzt im Organisationskomitee des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln. Beim Mega-Anlass sind Millionen von Franken im Spiel. Doch der Laupersdörfer hält fest: Geld ist nicht alles.

Michael Saner präsidiert den Nordwestschweizerischen Schwingverband. Er hat einmal einen Kranz gewonnen, später kamen Rückenprobleme dazu. Bruno Kissling

Michael Saner sitzt im Restaurant Burg in der Klus vor einem Bild, das den Rütlischwur zeigt und trinkt einen Kaffee. Auch der ehemalige Solothurner Bundesrat Willi Ritschard und General Guisan grüssen von den Wänden.

Saner freut sich auf das Eidgenössische Schwinger- und Älplerfest (Esaf), das vom 26. bis 28. August in Pratteln stattfindet; ein Grossanlass mit erwarteten 400’000 Besuchern.

Der Laupersdörfer ist Präsident des Nordwestschweizerischen Schwingerverbandes und Mitglied im Zentralvorstand des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV). Er ist Medienverantwortlicher des ESV und als solcher als Funktionär dabei am Esaf. Saner sagt:

«Da ist es schon von Vorteil, wenn man das Schwingen selber kennt.»

Mit 14 Jahren hat er selber zu schwingen begonnen, «als schon älterer Jungschwinger», er habe auch einmal einen Kranz gewonnen.

Er hat den Schwingsport 18 Jahre lang selber betrieben, allerdings habe er nicht so oft trainiert, wie es nötig wäre, um richtig gut zu werden.

«Dazu sind Probleme mit dem Rücken gekommen.»

So bis 35 Jahre könne man den Sport machen. Als Kampf- und Kraftsport brauchten Schwinger aber viel Regenerationszeit, denn der ganze Körper sei gefordert.

Inzwischen ein 45-Millionen-Anlass

Am meisten freut sich Michael Saner darauf, alte Schwingerkameraden wiederzusehen, «aus der ganzen Schweiz kommen sie». Auch auf die Gänge freut er sich, der die ganze Arbeit wie alle anderen für den Sport ehrenamtlich macht. Das Esaf ist ein 45-Millionen-Anlass, der gut geführt werden will.

«Finanziell alles unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung für das Organisationskomitee.»

Dabei spielt auch eine Rolle, dass in der Arena selber keine Werbung gemacht werden darf: «Geld ist nicht alles.»

Für den Fotografen nimmt Saner den Löffel aus der Kaffeetasse, «nid wie ne Buur», sagt er und lacht. Er stammt von einem Matzendörfer Hof, seine Eltern haben noch ein paar Pferde, aber er selber ist Metzger geworden und arbeitet bei Bell in Oensingen. Ein eintretender Gast grüsst, sagt: «Sali, du bisch doch dr Saner Michi; dä, wo schwingt. Wo bisch im Land?» Die beiden wechseln ein paar Worte.

«Heute ist es cool, an ein Schwingfest zu gehen», sagt Saner; die Zuschauerzahlen nehmen seit 20 Jahren zu, nur beim Nachwuchs hapere es. Von der Grösse her sei man an einer Grenze, meint Saner. Es sei halt ein friedlicher Sport, kein Mannschaftssport. Man halte traditionelle Werte hoch, renne nicht jedem modischen Mist nach. Ob das Schwingen auch ein politisches Statement sei? Das verneint Saner, man sei politisch und konfessionell neutral.

Schwingen und Judo? Warum nicht

Was hält der Schwinger von anderen Kampfsportarten wie Judo? Es gebe Schwinger, die aus dem Judo kämen. Das ergänze sich gut, es gebe ähnliche Würfe und Griffe in beiden Sportarten. Den typischen Schwinger gebe es nicht, aber es brauche Sinn für Kameradschaft, man sollte nicht verbissen sein, sondern gesellig und Freude an der Leistung haben. Man müsse viel Freizeit opfern für den Sport, nur einige Wenige würden das Arbeitspensum reduzieren für das Schwingen.

Saner, der auch gerne zu Hause in Laupersdorf im Garten arbeitet, Blumen und Gemüse pflegt, ist auch Familienvater. Die beiden Kinder seien zwar selber nicht Schwinger, «sie finden es nicht cool», aber sie seien in einem Verein, was ihm als Vater wichtig sei. Was er von Frauen im Schwingsport hält?

«Das ist wie bei den Frauen, die gern boxen: Wer das will, soll es machen.»

Dass man die Schwingfeste zusammen machen werde, sieht er eher nicht.

«Wir kämpfen um unseren Nachwuchs»

Der diesjährige Siegermuni heisst Magnus, der zweite Preis ist Landina. Ansonsten gibt es viele Naturalspenden zu gewinnen wie Velos, Möbel oder Ski. Im Baselbiet sei man sehr gut unterstützt worden, und man mache auch gut Werbung. «Wir kämpfen um unseren Nachwuchs, es gibt viel Konkurrenz», sagt Michael Saner. Der Kaffee ist ausgetrunken, die Arbeit ruft.