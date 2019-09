Summa summarum: Mit 17 Mio. Franken ist das Plus beim Gesamtergebnis zwar klein, aber immerhin. Allerdings gibt es einen grossen Vorbehalt. Der Regierungsrat hat den über 2 Milliarden Franken schweren Voranschlag unter der Annahme erstellt, dass die Neuauflage der Steuervorlage so in Kraft tritt, wie er sie dem Kantonsrat vorgeschlagen hat. Das heisst, mit einer Gewinnsteuerbelastung von 16 Prozent. Und diese allein bringt schon Steuerausfälle von rund 50 Mio. Franken für Kanton und Gemeinden, die nur teilweise von den vorgesehenen Anpassungen bei der Dividenden- und Vermögensbesteuerung aufgefangen werden. Ob es dabei bleiben wird, ist allerdings unsicher bis unwahrscheinlich. Die Finanzkommission des Kantonsrats steckt mitten in der Vorberatung der Vorlage – und die Zeichen stehen für die Regierung nicht allzu gut. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die Steuerschraube für die Unternehmen nach unten gedreht wird. Für den Fall, dass das Parlament in der November-Session abweichende Beschlüsse fassen wird, müssen im Dezember Budgetnachträge beantragt werden, die mit Sicherheit zu einer Verschlechterung des Voranschlags führen werden. Konkret: Nach Aussage von Andreas Bühlmann, Chef Amt für Finanzen, sorgt jeder Viertelpunkt weniger beim Gewinnsteuersatz für ein Minus von 6,5 Mio. Franken bei Kanton und Gemeinden. Will heissen: Zwischen 3 und 3,5 Mio. sind es beim Kanton allemal. Und wenn der Kanton noch Gemeindelasten übernimmt, werden es entsprechend mehr. Ob die von der Regierung anbegeherten Erhöhungen der Dividenden- und Vermögensbesteuerung die Gnade des Parlaments und letztlich des Volks finden werden, ist ebenfalls höchst ungewiss. Dabei geht bei den Dividenden um 2,4 Mio. für den Kanton und um 2,8 Mio. für die Gemeinden, bei den Vermögen um 5,9 Mio. für den Kanton und um 6,8 Mio. für die Gemeinden. Dies allerdings erst ab 2021.

Einen Beitrag dazu, dass es so weit noch nicht ist, leistet übrigens das laufende Jahr: «Wir rechnen für 2019 mit einem Ertragsüberschuss von rund 54,5 Mio. Franken», konnte der Finanzdirektor vermelden. Das wäre dann fast so viel wie die 57,7 Mio. im Jahr 2018. Da ist auch ein bisschen leichter zu verschmerzen, dass der Voranschlag 2020 gegenüber der Rechnung 2018 operativ um 40,7 Mio. Franken schlechter abschneidet. Denn gleichzeitig ist es so, dass das Budget 2020 gegenüber seinem Vorgänger 2019 um 0,3 Mio. Franken besser ausfällt. Ein Klacks gegenüber dem, was die Finanzkommission und der Kantonsrat an Heims Budget in diesem Herbst noch «anrichten» können. Das wusste der freundlich-entspannte Finanzdirektor an diesem Morgen haargenau.