Schulhaus Halden Entführungsversuch zweier Kinder in Grenchen? Die Kantonspolizei Solothurn gibt Entwarnung Auf Facebook wird gemeldet, dass Kinder vor dem Schulhaus Halden in Grenchen aus einem Auto angesprochen wurden. Es geht sogar die Angst vor einem Entführer herum. Die Kantonspolizei Solothurn kann beruhigen.

Wut, Angst oder Mitgefühl: Auf Facebook kochen die Emotionen hoch. Grund ist ein Post von einer besorgten Mutter. Ihre Tochter sei knapp einer Entführung entkommen. Im bernischen Oberwil bei Büren habe ein maskierter Mann das Mädchen beinahe ins Auto zerren können. Zwei junge Männer eilten zur Hilfe. Sie bittet nun auf Facebook um Hinweise zu den Rettern.

Unter den zahlreichen Kommentaren wird ein weiterer Fall publik. In Grenchen sei beim Schulhaus Halden etwas Ähnliches vorgefallen. Eine Anfrage bei der Kantonspolizei Solothurn bringt nun Klarheit.

Mann winkt Kindern zu

Durch die Sozialen Medien würden aus Fällen von Ansprechen von Kindern rasch Entführungsversuche. «In Grenchen hat es jedoch definitiv keinen solchen Versuch gegeben», sagt die Kantonspolizei Solothurn.

Schulhaus Halden in Grenchen. Bild: Oliver Menge

Bei der Polizei sei am Montag, kurz nach 12.15 Uhr, eine Meldung eingegangen, dass zwei Kinder von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen wurden. Die umgehend eingeleiteten polizeilichen Abklärungen hätten ergeben, dass beim Haldenschulhaus in Grenchen kurz nach dem Mittag ein Mann in einem Auto in Richtung der beiden Kinder gewunken habe, diese aber nicht angesprochen oder weiter belästigt habe.

Verunsicherung bei der Eltern

Allgemein werden der Polizei immer wieder Fälle gemeldet, bei denen Kinder oder Jugendliche von Unbekannten angesprochen werden. Die Kantonspolizei Solothurn nehme solche Meldungen ernst und gehe diesen konsequent nach. «Es ist uns bewusst, dass jeder Einzelfall Kinder, Eltern und Lehrpersonen verunsichert.»

Wichtig ist, dass solche Vorfälle möglichst rasch gemeldet werden. Ebenso wichtig ist aber auch, Ruhe zu bewahren, um betroffene Personen nicht zusätzlich zu verängstigen, sagt die Kantonspolizei Solothurn. Für mehr Empfehlungen verweist die Polizei auf das Merkblatt «Auf dem Schulweg angesprochen».

In Oberwil bei Büren ermittelt die Kantonspolizei Bern. Wie Mediensprecherin Lena Zurbuchen auf Anfrage erklärt, ist am Montag eine Meldung eingegangen, wonach eine Jugendliche am Sonntagabend von einem unbekannten Mann angesprochen und festgehalten worden sei. Sie konnte sich unverletzt befreien. Weitere Angaben kann die Kantonspolizei Bern aufgrund der aktuellen Ermittlungen zur Zeit nicht machen.