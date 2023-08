Schulanfang 3000 Kinder nehmen im Kanton Solothurn erstmals den Schulweg unter die Füsse: Polizei warnt vor Gefahren Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Damit die insgesamt 30’000 Kinder und Jugendlichen heil ankommen, markieren die Ordnungshüter Präsenz und appellieren an die Autofahrenden.

An neuralgischen Punkten zeigt die Kantonspolizei Präsenz. Bild: zvg

Am kommenden Mittwoch, dem 16. August, beginnt in den meisten Gemeinden des Kantons Solothurn das neue Schuljahr. Mit dem Schulstart machen sich rund 30’000 Kinder und Jugendliche auf den Weg in den Kindergarten oder in die obligatorische Schule.

Damit sie diesen möglichst selbstständig und sicher zurücklegen können, bittet die Kantonspolizei Solothurn alle Verkehrsteilnehmenden um erhöhte Aufmerksamkeit. Im Sinne der Verkehrsprävention wird die Polizei im ganzen Kanton entlang der Schulwege präsent sein. Dabei wird der Schwerpunkt besonders auf die Beobachtung des Verkehrs an neuralgischen Punkten wie beispielsweise Fussgängerstreifen, Bushaltestellen und rund um Schulhäuser gelegt.

Augen auf beim Fussgängerstreifen, denn Kinder sind im Strassenverkehr das schwächste Glied. Bild: zvg

Kinder leben ihren Bewegungsdrang aus

Kinder sind im Strassenverkehr die schwächsten Verkehrsteilnehmenden. Die Kantonspolizei Solothurn engagiert sich deshalb mit verschiedenen Organisationen für die Sicherheit auf dem Schulweg und unterstützt die landesweite Kampagne «Stoppen für Schulkinder» des Fachverbands Fussverkehr Schweiz und des VCS.

«Der Schulweg ist mehr als nur ein Weg», teilt die Polizei mit. Kinder seien Lernende im Verkehr und mit allen Sinnen unterwegs: «Sie nützen den Schulweg, um Beobachtungen zu machen, ihren Platz in der Gruppe zu finden, sich auf den bevorstehenden Tag vorzubereiten und auch ganz einfach dazu, ihren Bewegungsdrang auszuleben.» Der Schul- und Kindergartenweg sei für viele der erste Schritt zur aktiven Teilnahme am Strassenverkehr.

Eltern empfiehlt die Polizei: Vorbildfunktion: Das richtige Verhalten lernen Kinder am besten, wenn die Erwachsenen es richtig vormachen.

Den Kindern zeigen, wie sie korrekt über die Strasse gehen sollen – am einfachsten mit den bewährten Grundsätzen «warte, luege, lose, laufe».

Ein längerer Weg lohnt sich, wenn dadurch gefährliche Strassen oder Verkehrssituationen umgangen werden können.

Genügend Zeit einplanen, damit Kinder in Ruhe zur Schule und nach Hause gehen können.

Sehen ist ebenso wichtig wie gesehen werden: Kleidung in auffälligen Farben und lichtreflektierendes Material tragen zur Unfallverhütung bei.