Schon wieder Junge Männer in Solothurn angegriffen und bestohlen – Täter sind flüchtig Die Polizei sucht Zeugen: Am Montagabend wurden in der Stadt Solothurn erneut junge Männer Opfer von unbekannten Dieben, welche gewalttätig vorgingen. Die Täter konnten mit den entwendeten Gegenständen entkommen.

Hier wurde am Montagabend ein Jugendlicher überfallen: die Fischergasse in Solothurn. Wolfgang Wagmann

Am Montagabend – Halloween – gegen 20.50 Uhr war ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren zu Fuss auf der Fischergasse in Solothurn unterwegs. Da wurde er von einer Gruppe junger Männer angegangen, geschlagen und bestohlen. Der 15-Jährige wurde dabei verletzt. Die Angreifer entfernten sich danach in Richtung Kreuzackerbrücke.

Kurze Zeit später, gegen 21.05 Uhr, kam es im Bereich der Bushaltestelle Postplatz zu einem ähnlichen Vorfall. Zwei 18-Jährige wurden dort von einer Gruppe junger Männer angesprochen, bedrängt und bestohlen. Nach dem Vorfall entfernten sich die Unbekannten.

In beiden Fällen soll die unbekannte Gruppierung 5 bis 8 junge Männer gezählt haben. Sie waren allesamt dunkel gekleidet und trugen teils schwarze Sturmhauben. Sie sollen mehrheitlich Schweizerdeutsch gesprochen haben und eher dunkelhäutig sein.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen oder zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 70 00.