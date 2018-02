Im Juni 2016 war der notorische Justizkritiker und Querulant Kuno W. im Solothurner Gerichtsgebäude ausgerastet. Er biss einen Oberrichter in den Arm und schlug einen Gerichtsschreiber im Solothurner Amthaus.

Das Urteil fiel ungewöhnlich lange aus. Schliesslich hatte der bereits vorbestrafte Kuno W. gleich eine ganze Reihe von Delikten begangen. Verurteilt wurde er schliesslich wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung, wegen versuchter einfacher Körperverletzung, wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, Sachbeschädigung, wegen Beschimpfung, sexueller Belästigung, Hausfriedensbruch und Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.

Der 54-Jährige kassierte neben der unbedingten Freiheitsstrafe von 34 Monaten eine Geldstrafe von 90 Tagesätzen à 30 Franken und eine Busse in der Höhe von 2000 Franken. Die 358 Tage, die W. in Untersuchungshaft sass und die 50 Tage Ersatzmassnahmen werden angerechnet, entschieden die Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

W. bleibt für die nächsten sechs Monate in Sicherheitshaft, die bereits früher in eine Ersatzmassnahme umgewandelt wurde. Er lebt daher in einer Unterkunft im bernischen Chasseral-Gebiet. Das Gericht verpflichtete den Querulanten, jede Woche einen schriftlichen Rapport über seinen Tagesablauf einzureichen.