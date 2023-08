Schönenwerd Unfall mit sechs Verletzten – mehrere sind minderjährig In Schönenwerd auf der Oltnerstrasse ist es vergangene Nacht zu einem Selbstunfall gekommen, bei dem sich sechs Personen verletzt haben. Laut der Kantonspolizei Solothurn sind mehrere der Verletzten minderjährig.

Kurz vor drei Uhr Nachts hat ein Autolenker von Aarau her kommend im Zentrum von Schönenwerd die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in der Folge gegen eine Hauswand und ein parkiertes Auto geprallt. Das teilt der Sprecher der Kantonspolizei Solothurn, Andreas Mock, mit. Bei dem Unfall haben sich alle sechs Autoinsassen verletzt und wurden in umliegende Spitäler gebracht. Mehrere Insassen waren minderjährig.

Der Unfall ereignete sich vor einer Bar. Tele M1

Der Besitzer des parkierten Autos hat sich während des Unfalls in einer Bar nebenan befunden. Wie er gegenüber Tele M1 sagt, habe er zuerst einen lauten Knall gehört. «Wir sind dann alle raus um nachzuschauen, was passiert ist. Ich habe dann gesehen, dass mein Auto etwa 60 Meter weit gestossen wurde und an einer Mauer gestoppt hat.» Alle sechs Insassen haben jung gewirkt, wie der Augenzeuge berichtet. «Zum Glück war keiner der Insassen schwer verletzt, unter Schock waren aber alle.» (red./Argovia Today)