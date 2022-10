Schönenwerd Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt Zwischen Schönenwerd und Oberentfelden kam am Freitagabend eine Autofahrerin von der Strasse ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Sie wurde leicht verletzt.

Am Freitag, 30. September gegen 20.45 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Entfelderstrasse von Schönenwerd in Richtung Oberentfelden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam sie während eines Überholmanövers von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte ihr Auto mit mehreren Sträuchern und Bäumen bis es am Fahrbahnrand auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Das Auto, auf dem Dach liegend. zvg

Mehrere Ersthelfer/-innen befreiten die Lenkerin aus dem Fahrzeug und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Ambulanz um sie. Die 29-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht. Das Auto erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. Die Strasse war vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde mithilfe der Feuerwehr Kölliken umgeleitet. (has)