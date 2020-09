Schnuppern nur mit negativem Test: Corona erschwert die Nachwuchs-Rekrutierung in Pflegeheimen

Einige Institutionen haben ein ausgeklügeltes Selektionsverfahren für Schnupperstifte hochgefahren, um doch noch an Nachwuchs zu kommen. Andere bieten die Stellen momentan gar nicht erst an. Wieder andere rekrutieren normal weiter, einzig mit strengeren Hygienemassnahmen und -instruktionen.

Alters- und Pflegeheime sind besonders vulnerabel: Sollte das Coronavirus in eine Institution eingeschleppt werden, hätte das unter Umständen verheerende Folgen für die Bewohner. Dementsprechend vorsichtig sind die Institutionen derzeit mit der Rekrutierung von jungem Nachwuchs: Also genau der Gruppe der Bevölkerung, die bei einer Ansteckung mit dem Virus möglicherweise keine Krankheitssymptome aufweist.

Eigenen Mitarbeitern eine Chance geben

Zwei Pflegeheime in Olten, St. Martin und das Haus zur Heimat, verzichten vorerst auf Schnupperstellen. Das Risiko sei schlicht zu gross. «Wir sind normalerweise sehr grosszügig mit den Schnupperstellen», sagt Urs Hufschmid, Heimleiter des Pflegeheims St. Martin. Aber weil der Kontakt zu den Bewohnern doch recht eng wäre, schätzt er das Risiko grösser ein als den Nutzen. Einen Teil der freien Lehrstellen für nächstes Jahr kann der Geschäftsleiter voraussichtlich mit Jahrespraktikanten aus dem Berufsvorbereitungsjahr besetzen. «Sie haben die Pole-Position im Rennen um die Lehrstellen», sagt er.

Das Haus zur Heimat setzt hingegen eher auf die eigenen Mitarbeiter. «Wir wollen nebst Jugendlichen auch unseren eigenen Leuten die Möglichkeit geben, eine weitere Ausbildung zu machen», sagt der Heimleiter, Marco Petruzzi. Bis Ende Jahr finden im Heim daher keine Schnupperpraktika mehr statt. Man habe sich vor kurzem aber entschieden, ab Oktober wieder Eignungspraktika für potenzielle Lehrlinge anzubieten.

Gezielte Selektion von möglichen Lehrlingen

Ähnliches führen andere Pflegeheime bereits durch, etwa das Pflegeheim «Läbesgarte» in Biberist. «Wir gehen die Rekrutierung wie geplant an, einfach mit einer anderen Struktur», sagt Diana Kabashi, Bildungsverantwortliche des Heims. Statt einzeln werden die interessierten Schüler nun in kleinen Gruppen zu einem Vorgespräch, abgetrennt vom Bewohnerbereich ausserhalb der Institution, eingeladen. Dort bringt man ihnen einerseits die Hygienepraktiken im Haus bei. Andererseits selektioniert man während Gesprächen und gemeinsamen Spielen gezielt geeignete Kandidaten zum Schnuppern.