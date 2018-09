5000 Unterschriften hat das Egerkinger Komitee rund um den Solothurner SVP Nationalrat Walter Wobmann in den letzten beiden Monaten gesammelt, um der «politisch-islamischen Unterwanderung der Schweiz durch den türkischen Staatsapparat» einen Riegel zu schieben, wie Wobmann in einer Mitteilung schreibt. Am Montag wurde die Petition in Bern eingereicht.

Konkret fordert die Petition Wer in der Schweiz Spitzeldienste für das Erdogan-Regime betreibt, ist sofort auszuweisen. Wer in der Schweiz türkische Kriegsspiele inszeniert oder unterstützt, verwirkt seine Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz. Wer in der Schweiz Integrations-Anstrengungen hintertreibt, verliert die Bewilligung auf Aufenthalt in unserem Land. Wer hierzulande Beihilfe zu illegalen Praktiken leistet, wie zum Beispiel zur Beschneidung von Mädchen, verwirkt die Bewilligung auf Aufenthalt in der Schweiz.

Die Petition schiesst vor allem gegen eine Politik der Integrationsverweigerung. So wird in der Mitteilung Erdogan bei einer Wahlkampfveranstaltung zitiert: «Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Man kann von Euch nicht erwarten, Euch zu assimilieren.» Weiter würde in Schweizer Moscheen, die von der Türkei finanziert und kontrolliert werden, eine ultra-konservative Auslegung des Islam gepredigt werden; der türkische Staat würde europaweit mit tausenden Spitzeln Integrationsbemühungen behindern. «Diese jegliche Integrationsbemühungen hintertreibende Politik muss entschieden abgewehrt werden», stellt sich das Komitee selber als Aufgabe.