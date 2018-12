Das Ende hat sich abgezeichnet: Schon vor Wochen teilten die beiden BDP-Kantonsräte Markus Dietschi und Martin Flury mit, dass sie nicht für die Solothurner BDP zu den kommenden Nationalratswahlen antreten werden. Sie sahen keine Zukunft mehr für die Kleinpartei, an deren Aufbau beide stark beteiligt waren.

Jetzt haben Dietschi und Flury Nägel mit Köpfen gemacht: Die beiden BDP-Kantonsräte verlassen ihre Partei, um künftig in der FDP-Fraktion des Solothurner Kantonsrates zu politisieren. Dies haben Dietschi und Flury soeben an einer Medienkonferenz in Solothurn mitgeteilt. Die Solothurner BDP verliert damit nicht nur ihre einzigen Amtsträger, sondern auch die beiden Männer, die die Kantonalsektion wesentlich aufgebaut haben.

Er sehe schwarz für die Partei, hatte Dietschi gegenüber dieser Zeitung bereits gesagt, als er im vergangenen Frühling das Präsidium der BDP-Kantonalpartei abgegeben hatte. „Um nachhaltig auf dem Markt zu bleiben, hätten wir auf der Gemeindeebene mehr erreichen müssen." Es sei jedoch nicht gelungen, sich „als eigenständige Partei und nicht nur als Widmer-Schlumpf-Partei“ zu etablieren.

Erstaunlich ist: Bisher politisierten die BDP-Kantonsräte Dietschi und Flury in der CVP-Fraktion. Der Wechsel zur FDP lag für die beiden BDP-Politiker jedoch offenbar näher.

