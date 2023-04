Schloss Waldegg Einblicke in den Alltag der von Surys: Neuer Museumsraum widmet sich dem Schlossleben der letzten privaten Besitzer Einst Sommerresidenz, dann Privatsitz der Familie von Sury. Das Schloss Waldegg schlägt mit einem neuen Museumsangebot die Brücke in die Neuzeit.

Familie von Sury auf Schloss Waldegg 1912. Gaston von Sury, Martha von Sury, Gouvernante Caroline Vonthron, Baronin von Reinach-Hirtzbach, Marguerite von Sury, Anna von Sury, Viktor von Sury und Gertrud von Sury. Bild: zvg

Von den Besenvals im 17. Jahrhundert als Sommerresidenz erbaut, ging das zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich heruntergekommene Schloss Waldegg 1865 in den Besitz der Familie von Sury über. Das heutige Museum blieb während fast 100 Jahren in den Händen der Familie, bis die letzten Besitzer, die Geschwister Marguerite, Charles und Viktor von Sury, die Anlage 1963 dem Kanton vermachten.

Einblick in diese letzte Epoche als Privatsitz bis in die 1970er-Jahre hinein (die von Surys hatten sich bei der Übergabe an den Kanton ein lebenslanges Wohnrecht ausbedungen, Viktor von Sury verstarb 1978) gibt jetzt ein neuer Museumsraum. Im zweiten Stock im Westtrakt des Schlosses, wo das Museum untergebracht ist, wurde eine Stube eingerichtet, wo die Besucher ganz gemütlich verweilen und miterleben können, wie sich der Alltag auf der Waldegg im späteren 19. und früheren 20. Jahrhundert so gestaltete.

Die Besucher können gemütlich Platz nehmen

Man hatte nach dem Umzug des Amts für Kultur und Sport in den neuen Verwaltungsbau Rosengarten in Solothurn plötzlich freien Raum, und so entstand die Idee, erzählt Museumsleiter Andreas Affolter. Die Stube ist Bestandteil des Museums und kann zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden, aber das Erlebnis ist ein ganz anderes. Der Raum ist nicht mit Preziosen aus der Zeit der Besenvals eingerichtet, sondern mit Möbeln aus der neueren Zeit der von Surys, auf denen man auch Platz nehmen und verweilen darf. Aus dem Museumsbestand stammen die Gemälde im Raum.

Schloss Waldegg. Zvg

Gestaltet hat den Raum Fabian Scherrer, der das Leben auf Waldegg zur Zeit der von Surys auch im Buch «Leuchtende Tage. Vergessener Alltag auf Schloss Waldegg 1890–1990» dokumentiert hat. Für das Museum hat er eine Tonbildschau erstellt, in der unter anderem historische Fotografien zu sehen sind und auch in Ausschnitten aus Interviews mit Zeitzeuginnen zum Teil sehr persönliche Einblicke in das Leben der letzten privaten Besitzer der Waldegg vermittelt werden.

Früher die Kammer des Kutschers

Damals dürfte der neue Museumsraum das Zimmer des Kutschers gewesen sein, über den eine Köchin wenig Appetitliches zu erzählen weiss: Nämlich dass er seinen Nachttopf jeweils einfach auf den Hof ausschüttete.

Dokumentiert sind auch tragische Momente der Familiengeschichte, wie der Tod des Sohns des letzten Mitbesitzers, Staatsanwalt Charles von Sury. Als Gaston von Sury 1948 bei einer Bergtour tödlich verunglückte, war klar, dass der Familienzweig, dem die Waldegg gehörte, aussterben würde, denn Charles’ Geschwister waren kinderlos.

So kam es denn zur Einrichtung der Waldegg-Stiftung, um das Schloss mit seinem Umschwung der Nachwelt zu erhalten. Mit der tiefgreifenden Restaurierung und dem Umbau zum Museum wurde 1985 begonnen.

Bei der Übergabe an den Kanton hatten sich die letzten Besitzer ein Mietrecht an der Wohnung im Ostteil des Schlosses zu günstigen Bedingungen für die von Surys vorbehalten. Felix und Susan von Sury, die das Schloss heute bewohnen, stammen aber aus einer anderen Linie der Familie als die der letzten Besitzer. Sie seien «ganz normale Leute», betonen die von Surys, die bei der Gartenarbeit von Museumsbesuchern schon mal für Angestellte gehalten werden.