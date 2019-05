Die wichtigsten Köpfe aus dem Kanton Solothurn, die die kantonale Steuervorlage prägten

Der Chef: Roland Heim, Finanzdirektor Lange, sehr lange gar, war es ruhig um ihn. Doch dann, als der Kantonsrat einmal die Vorlage beschlossen hatte, drehte der zuständige Regierungsrat Roland Heim auf. Der CVP-Finanzdirektor, als bodenständig und nicht als leichtfertiger Zocker bekannt, hatte viele damit überrascht, als er nach dem deutlichen Nein zur USR III doch wieder eine – zumindest aus Sicht der Gegner – risikoreiche Steuerstrategie propagierte. Heim dagegen sieht sie als grosse Chance, um internationale Firmen und deren Arbeitsplätze hier zu behalten und um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Zudem holte er noch zahlreiche Massnahmen für Familien heraus, ebenso eine minime Steuersenkung für tiefe Einkommen.

Torschützen von der Seitenlinie aus: Scheidegger und Wey Keine Frage: Ohne François Scheidegger und Martin Wey sähe die Steuervorlage heute stark anders aus: Der Widerstand der Stadtpräsidenten von Olten und Grenchen führte dazu, dass der Kantonsrat nochmals massive Anpassungen am Abstimmungsentwurf vorgenommen hat. Jetzt haben die Gemeinden mehr Spielraum und können ihre Steuerfüsse selbst weit nach oben anheben. Wären die beiden «Stapis» nicht gewesen, dürfte der Widerstand in manch einer Gemeinde lauter geworden sein. Ihr Unterfangen haben sie von sich aus gestartet. Zwar haben sie erst relativ spät im politischen Prozess realisiert, was für ihre Städte auf dem Spiel steht, aber sie blieben trotzdem nicht erfolglos.

Der Prinzipielle: Felix Wettstein, Grüne Dass man internationale Firmen mit tiefen Steuersätzen anlockt und diese Unternehmen dann ihre Gewinne an Orten versteuern, an denen sie die Ware nicht produzieren, stiess den Grünen schon lange auf. Dass man für eben diese internationalen Holdings nun alle Unternehmenssteuern drastisch senken soll, kann Grünen-Kantonsrat Felix Wettstein überhaupt nicht verstehen. Er selbst hatte mit Mitstreitern eine «Verantwortungsstrategie» propagiert. Doch sie drangen nicht durch. Dazu, dass ihre Regierungsrätin an vorderster Front für die Vorlage wirbt, wollten sich die Grünen dann aber auch nie äussern.

Mister Basta-Politik: Roger Siegenthaler, Gemeinden Was ich bestimme, das gilt: Der Präsident des Einwohnergemeindeverbandes mag klare Worte. Früh schon gab er die Devise durch, dass alle Gemeinden für die Steuervorlage zu sein haben. Nicht ganz alle hielten sich daran. Siegenthaler kümmerte das wenig. Er gab weiter Gas als ob nichts wäre. Wer nicht dafür ist, der hat halt einfach noch nicht genau verstanden, um was es geht. Aber tatsächlich muss man ihm zugute halten: Die Gemeinden fahren auch bei dieser Vorlage sehr gut, während beim Kanton die Last bleibt. Dieser hat sogar noch zusätzliche Kosten geschultert. Für die Gemeinden im Kanton einmal mehr ein Sieg nach Punkten.

Aufgedreht: Franziska Roth, SP Sie ist rhetorisch stark und inhaltlich gewitzt: SP-Kantonalpräsidentin Franziska Roth galt bis vor Kurzem nicht als Finanzpolitikerin. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Sie hat sich ins Dossier eingearbeitet und bietet an Podien auch dem Finanzdirektor Paroli. Ihre Aussagen sind klar, die Schlagworte wie «Steuerbschiss», der Mittelstand, der die Zeche bezahlen muss, oder das «Finanzloch» eingängig. Die Ängste bewirtschaften: Dies hat auch die SP gelernt. Ihr Finanzloch-Plakat erinnert den einen oder anderen an frühere SVP-Affichen.

Thomas Steiner, der Zahlenmensch Ohne Leute wie ihn wäre an so eine Steuerreform gar nie zu denken: Thomas Steiner steht hier für alle, die in der Verwaltung seriöseste, aber manchmal halt knochentrockene Grundlagenarbeit leisten. Steiner ist DER Zahlenmensch in der Solothurner Verwaltung. Der stellvertretende Chef des Amtes für Gemeinden kennt die Materie wie kein anderer. Ob Finanzausgleich oder Auswirkungen der Steuerreform: Der Bettlacher kann wahrscheinlich auch mitten in der Nacht die komplexesten Formeln auswendig aufsagen. Aussenstehende haben mitunter Mühe, seinen Gedankengängen zu folgen. Man vertraut ihm trotzdem, ist die geballte Kompetenz doch unbestritten.

Die Treue: Susanne Koch-Hauser, CVP Dass sie kompetent ist, daran zweifelt niemand. CVP-Kantonsrätin Susanne Koch-Hauser prägte das Geschäft als Präsidentin der kantonsrätlichen Finanzkommission. Sie schaffte die Parforce-Leistung, die komplexe Materie und zahlreiche Änderungsanträge innert kürzester Beratungszeit sauber unter Dach und Fach zu bringen. Es ist aber, wie es bei der CVP bisweilen ist: Was die eigenen Regierungsräte vorgeben, wird besonders gerne ausgeführt.

Der Player: Simon Michel, Ypsomed-CEO, FDP-ler Er ist erfolgreich und er ist Unternehmer. Ypsomed-CEO und FDP-Kantonsrat Simon Michel lässt immer wieder durchblicken, dass er Basta-Entscheide mag. In der Steuervorlage spielte der FDP-Mann zumindest rhetorisch immer wieder ein Muskelspiel: Als die Berner Bevölkerung Nein sagte zur Steuersenkung, kündigte er an, Arbeitsplätze nach Solothurn zu verlagern. Und Solothurner versuchte er mit zusätzlichen Arbeitsplätzen für einen tiefen Steuersatz zu begeistern. Ein Streitgespräch schlug er aus: Mit Gewerkschafter Markus Baumann, der urplötzlich den einst geschlossenen Kompromiss aufkündigte, will er nicht einmal mehr reden.

Mister X – der Unbekannte Er ist Chef eines internationalen Unternehmens, das heute privilegiert besteuert wird. Um seine Firma, sein Steuersubstrat und seine Angestellten hier zu behalten, wird die ganze Übung rund um die Steuerreform veranstaltet. Doch Mister X tritt nicht an die Öffentlichkeit. In der internationalen Konzernzentrale sucht man die Öffentlichkeit nicht. Mister X bleibt deshalb im Verborgenen und stellt sich der öffentlichen Diskussion nicht, den Bürgerinnen und Bürgern legt er persönlich keine Rechenschaft ab, warum sie für ihn die Reform annehmen müssen. Hier zählt er auf die Verbände – und die wirtschaftsnahe Politik.

Der Wendehals: Markus Baumann, Gewerkschaft, SP Er war der Genosse der Bosse: Noch zu Beginn sass SP-Kantonsrat und Gewerkschaftsbunds-Präsident Markus Baumann mit der Wirtschaft an einem Tisch und beschwor einen historischen Kompromiss. Der Treuebund zwischen Wirtschaft und Gewerkschaft hielt allerdings nicht lange. Der Druck der Genossen wuchs, bald fand Baumann einen Grund nach dem anderen, weshalb eben doch kein Kompromiss mehr möglich ist. Geltend machte er u.a. dass nun ein Sparpaket im Raum stünde und dass auch Leute mitbezahlen müssten, die nicht von der Vorlage profitieren.

Der Strippenzieher: Daniel Probst, Direktor der Handelskammer Seit er Handelskammer-Direktor wurde, wird die Organisation wieder deutlich wahrgenommen. Wer Wirtschaftspolitik betreiben will, kommt am Verband nicht vorbei. Und Direktor Daniel Probst mischte auch in der Steuervorlage mit. Es scheint, als hätte er im Hintergrund die Fäden für die Vorlage gezogen. Probst hat auch erkannt, dass die Vorlage dieses Mal nicht als reine Wirtschaftsvorlage erscheinen darf. Es gab Kompensationen und die Kampagne ging weniger stark auf die Wirtschaft, sondern auf Menschen ein.

Abwesende: Marianne Meister, Gewerbeverband Die Gewerbeverbandspräsidentin und FDP-Kantonsrätin befindet sich im Spätherbst ihrer Politkarriere. Bald gibt sie alle Mandate ab. Liegt es daran, dass der Gewerbeverband nicht so stark zu vernehmen war wie die Handelskammer? Zwar setzte sich der KGV einstimmig für die Vorlage ein und vermeldete dies durchaus öffentlichkeitswirksam. In der Diskussion war der Verband aber nie so forsch wie die Handelskammer unterwegs, die offensichtlich den Lead hatte. Dafür hat der Gewerbeverband ein anderes Verdienst vorzuweisen: Obwohl Einzelfirmen belastet werden, wurden aus dieser Ecke keine Gegenstimmen laut.

Schillernder Beamter: Marcel Gehrig, Chef des Steueramtes Beamte als graue Mäuse? Nicht Marcel Gehrig. Der Chef des Steueramtes, der einst Casino-Verwaltungsrat war, hat sich weit hinausgelehnt mit klaren Aussagen und landete da nahe beim Wirtschaftsverband. Zeitweise war nicht klar, wer in diesem Dossier wen führt: Ob Finanzdirektor Heim den Chefbeamten oder ob der Chefbeamte den Chef. Gehrig liess keinen Zweifel, dass er die 13-Prozent-Strategie (oder noch tiefer) für richtig hält. Kein Wunder schien der Amtschef glücklich (mitwirkend), als Wirtschaft, Gemeinden und Gewerkschaften vorpreschten und an der Regierung vorbei ihre Umsetzungspläne vorstellten. Sie brachten die Regierung unter Zugzwang. Fast alle Vorschläge wurden dann auch übernommen.

Durchgepeitscht: Christian Werner, SVP Ihm gelang, was nicht selbstverständlich war: SVP-Fraktionschef Christian Werner brachte seine Fraktion dazu, Ja zur kantonalen Vorlage zu sagen, in der er grosse Chancen sieht. Dies war keine einfache Ausgangslage für den wirtschaftsnahen Oltner, dem Ambitionen auf das Gewerbeverbandspräsidium nachgesagt werden. Einerseits weil die Fraktion mit der Vermögenssteuererhöhung Kröten schlucken musste, andererseits sagte die SVP-Schweiz Nein zum nationalen Deal. Dann änderte man auch in Bern die Meinung. Zu spät: Die Solothurner Parteibasis beschloss, nicht überzeugt vom Geschäft, Stimmfreigabe – gegen den Willen der Parteiführung. Inzwischen sind auch einige SVP-Kantonsräte offen gegen die Vorlage.

(H)Ort des Widerstandes: Richard Aschberger, SVP Er wehrt sich mit einer Handvoll SVP-Politikern gegen die Vorlage: Richard Aschberger steht hier für einen Gewerbeflügel, der kritisch ist. Das Mitglied der Finanzkommission steht hier aber auch für alle Grenchner Politiker. Denn in der Uhrenstadt ist ein richtiger Hort des Widerstandes gegen die Vorlage. Von links bis rechts findet sich – ausser dem Stadtpräsidenten – kaum eine Stimme für die Steuerreform. Um der Skepsis entgegenzuwirken, boten die Grenchner Wirtschaftsverbände zuletzt an, freiwillig 16 Prozent Steuern zu zahlen. Doch statt Freudesprünge zu machen, reagierten die Grenchner Politiker düpiert. «Bauernfängerei», sagten sie. In Grenchen will man sich von niemandem belehren lassen.

Schaffner und Wyss: Zwei linke Frauen wandeln auf verschiedenen Pfaden Sie sind die einzigen Frauen in der Regierung und beide sind links. Doch in Sachen Steuervorlage könnten sich Susanne Schaffner (SP) und Brigit Wyss (Grüne) nicht stärker unterscheiden. Während Schaffner früh klar machte, dass sie von der 13-Prozent-Variante wenig hält, ist Wyss dafür. Zum Showdown wurde die öffentliche Regierungsratssitzung, in der die Vorlage beschlossen wurde. Während die Männer zum Geschäft schwiegen, äusserten sich Wyss und Schaffner öffentlichkeitswirksam. Schaffner zum letzten Mal. Ihr Nein propagiert sie seither nicht mehr, ganz nach dem Kollegialitätsprinzip. Wyss dagegen darf weiter offiziell für die Vorlage weibeln. Ein Glücksfall für die Wirtschaft, nicht aber für ihre Partei.

Frontmann hinter den Kulissen: Josef Maushart, CVP Josef Maushart ist nicht nur einer, der aus dem Stand fast alle Zahlen zur Steuerreform auswendig herunterbeten kann und dabei noch so überzeugend wie charismatisch wirkt. Die Aura des seriösen und umsichtigen Firmenpatrons verleiht dem CVP-Kantonsrat Glaubwürdigkeit im Kampf für die Steuervorlage. Der gut vernetzte Unternehmer (etwa Handelskammer) soll es gewesen sein, der hinter den Kulissen wesentlich den Deal mit den Stadtpräsidenten von Olten und Grenchen verhandelte und dabei die Vorlage breiter abstützte.

Stefan Hug: Der Mann in der Zwickmühle Mit ihm möchte niemand tauschen, denn er kann es gar nicht recht machen. An keiner anderen Person wird so deutlich, welche Folgen die Steuervorlage hat, wie am Zuchwiler Gemeindepräsidenten Stefan Hug. Der SP-Kantonsrat steckt in der Zwickmühle, denn die Wirtschaftsstruktur macht Zuchwil zum Sonderfall. Kommt die Steuersenkung nicht, droht die Abwanderung von heute privilegiert besteuerten Unternehmen und Zuchwil verliert massiv Steuergeld. Andererseits hat Zuchwil heute sehr viele normal besteuerte Unternehmen. Kommt die Steuersenkung, verliert Zuchwil ebenso viel. Hug reagierte darauf, indem er seine Situation und die erzwungene Ratlosigkeit in für Politiker seltener Ehrlichkeit offenlegte.

Die einsame Kämpferin: Karin Kälin Neuner-Jehle Sie scheute den Widerstand nicht: Karin Kälin, SP-Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin von Rodersdorf, stimmte als einzige im Vorstand des mächtigen Einwohnergemeindeverbandes gegen die Vorlage. Alleine trat sie auch an den Informationsveranstaltungen des Verbands gegen die Befürworter an. Und selbst wenn der eine oder andere das Gefühl hatte, dass der Verband eigentlich keinen Widerstand in den eigenen Reihen dulden mochte: Die Molekularbiologin liess sich nicht beeindrucken und blieb beharrlich.