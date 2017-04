Seit nunmehr gut 30 Jahren – mit einem kurzen Unterbruch in der nur zweijährigen Amtszeit von Roberto Zanetti – fristeten die SP-Vertreter in der Solothurner Regierung ein einsames Dasein. 2 FDP, 2 CVP, 1 SP lautete die Zauberformel. Nun zieht neben SP-Frau Susanne Schaffner mit Brigit Wyss erstmals eine Grüne in das Regierungskollegium ein.