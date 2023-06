Feuerwehr Lohn-Ammannsegg: Feuerwehreinsatz wegen Brand einer Rundballenpresse Auf einer Wiese bei Lohn-Ammannsegg ist am Mittwochabend eine Rundballenpresse in Brand geraten. Das Feuer breitete sich anschliessend auf dem Feld aus. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Biberist und Lüterkofen mussten am Mittwoch ausrücken, weil eine Rundballenpresse in Brand geraten ist. Bild: Kantonspolizei Solothurn / zvg

Während landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Stoppelfeld bei Lohn-Ammannsegg geriet am Mittwochabend eine Rundballenpresse in Brand. In der Folge breitete sich das Feuer über eine grössere Fläche aus.

Durch die Feuerwehren Biberist und Lüterkofen konnte der Brand gelöscht und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand.