Deren Anhänger sind trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent und das Wissen über sie ist bei vielen gering.

Während an der Spitze der römisch-katholischen Kirche der Papst steht, gibt es in der orthodoxen Kirche mehrere Patriarchen. In theologischer Hinsicht bestehen geringe Unterschiede zwischen den beiden Kirchen. Beide glauben an den dreifaltigen Gott und die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Zudem spielt bei beiden die Gottesmutter Maria eine bedeutende Rolle. Die römisch-katholische Kirche richtet sich nach dem gregorianischen Kalender, während bei vielen orthodoxen Kirchen der julianische Kalender gilt. Daher feiern sie Weihnachten erst am 7. Januar.

Einige Gemeinden in der Region

In der Gestaltung der Gottesdienste unterscheidet sich orthodoxe Kirche jedoch stark von den übrigen christlichen Kirchen. «Die Verehrung von Ikonen spielt bei den Orthodoxen eine wichtige Rolle», erklärt der Ostkirchen-Experte Stefan Kube. Zudem seien die Gottesdienste aufgrund umfangreicherer Gebete und Gesänge länger. «Die grösste orthodoxe Gemeinschaft in der Schweiz stellen Serben», sagt er. Dahinter folgten Griechen, Russen und Rumänen.

Abgesehen vom Kloster Beinwil, in dem die Orthodoxie erst kürzlich heimisch geworden ist, finden sie in der Region Basel mehrere Gemeinschaften, die schon länger existieren. In Münchenstein ist die griechisch-orthodoxe Gemeinde der Nordwestschweiz und in Reinach eine rumänisch-orthodoxe Kirchgemeinde zu Hause. In der Stadt Basel finden sich eine russisch-orthodoxe und eine serbisch-orthodoxe Kirchgemeinde. Letztere feiert regelmässig ihre Gottesdienste in der St.-Alban-Kirche.

Grosses Schisma von 1054

Eine Seltenheit in der Schweiz innerhalb der Orthodoxie sind wiederum orthodoxe Klöster, wie es sie seit kurzem im Schwarzbubenland gibt. «Die orthodoxen Mönche streben danach, sich von allen Spuren des Ego zu reinigen und damit zu makellosen Gefässen für die Herrlichkeit und das Wirken Gottes in dieser Welt zu werden», heisst es in einem Heft über Archimandrit Dionysios, den aus Griechenland stammenden geistigen Vater der Beinwiler Gemeinschaft. Die Erlangung dieses Ziels werde als der einzige Sinn des menschlichen Lebens angesehen und sei der Lebensnerv des orthodoxen Christentums. Das beiden Thiersteiner Klöster gehören zum Patriarchat von Antiochien, das den gregorianischen Kalender benutzt.

Als bedeutendstes Ereignis, das im Christentum zur Aufspaltung in eine römisch-katholische und eine orthodoxe Kirche führte, gilt das Grosse Schisma des Jahres 1054. Zwischen dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel war es in den Jahrhunderten zuvor immer wieder zu theologischen Differenzen gekommen. Zur Spaltung führten letztlich jedoch vor allem politische Spannungen. Eine wichtige Frage dabei war, wer in die Fussstapfen des untergegangenen römischen Reiches treten sollte: Der Kaiser und Papst im Westen oder der Kaiser und Patriarch im Osten. Der Gegensatz zwischen Rom und Konstantinopel prägte Europa in der Folge stark.