Rücktritt Bernardo Albisetti: Der langjährige Departementssekretär verlässt das kantonale Bau- und Justizdepartement Der 55-Jährige prägte das Departement in Solothurn über 20 Jahre. Er wechselt nach Köniz, wo er für Grossprojekte zuständig sein wird.

Bernardo Albisetti wird das Solothurner Bau- und Justizdepartement im Herbst nach fast 22 Jahren verlassen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ob Hochwasserschutz, Velowege oder der Kampf um die Umfahrung Klus: Bei Bernardo Albisetti liefen im Bau- und Justizdepartement alle Fäden zusammen. Über 20 Jahre prägte er als Stabschef und Nummer zwei im Bau- und Justizdepartement die Entwicklung des Kantons Solothurn. Nun hat der 55-Jährige seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ende Oktober nimmt er nach fast 22 Jahren Abschied. Das schreibt der Kanton am Donnerstag in einer Mitteilung.

Seine Karriere in der Kantonsverwaltung begann Bernardo Albisetti im Jahr 2002. Die ersten acht Jahre war er als Controller und stellvertretender Departementssekretär tätig. Im August 2010 übernahm er das Amt des Departementssekretärs.

Seine Aufgaben bestanden in der Koordination der Geschäfte des Departements sowie in deren Kommunikation. Ausserdem war er gemäss Mitteilung für personelle und organisatorische Angelegenheiten zuständig inklusive der IT.

Federführend bei Gesetzesrevisionen

Ausserdem schreibt die Staatskanzlei: «Bernardo Albisetti war zudem federführend bei vielfältigen Schlüsselprojekten wie dem Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekt an der Emme, der Revision des Strassengesetzes und aktuell den Vorarbeiten zur Revision des Planungsausgleichsgesetzes.»

Seine Aufgaben bestanden in der Koordination der Geschäfte des Departements sowie in deren Kommunikation. Bild: Carole Lauener

Und weiter: «Der Regierungsrat bedauert den Abgang von Bernardo Albisetti, dankt ihm für seine langjährige hervorragende Arbeit im Dienst des Kantons Solothurn und wünscht ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.» Dieser Weg führt Albisetti nach Köniz, wo er für die Koordination und Durchführung von Grossprojekten zuständig sein wird.

Wer in Albisettis Fussstapfen treten wird, ist noch nicht bekannt. (szr)