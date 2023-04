Rote Zahlen Die Solothurner Spitäler stehen vor schwierigen Zeiten: Jetzt ruft der Verwaltungsrat nach dem Staat Zu wenig Personal, reduziertes Bettenangebot, die Teuerung und höhere Energiepreise: Die Solothurner Spitäler AG schreibt ein Millionendefizit. Schwarze Zahlen wird es in der Spitalrechnung vorderhand nicht mehr geben.

Kosmetische Eingriffe dürften nicht reichen, um die Spitalfinanzen wieder ins Lot zu bringen. Einblick in die plastische Chirurgie im Bürgerspital. Bild: zvg

Ob man zuerst die gute oder die schlechte Nachricht überbringt, spielt in der Psychologie durchaus eine Rolle. Oft heisst es, dass man zuerst die schlechten, dann die guten Neuigkeiten verkünden soll. Die Solothurner Spitäler AG (soH) macht es in ihrem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht genau andersherum.

Zwar ist im Titel von «grossen Herausforderungen für die soH» die Rede, doch nach der Einleitung folgt zuerst das «Erfreuliche»: Covid hat sich 2022 nicht mehr so stark in den Zahlen niedergeschlagen wie in den Vorjahren.

Die verminderte Anzahl von nichtnotfallbedingten medizinischen Behandlungen und operativen Eingriffen während der Pandemiewellen im Spätwinter und im Sommer habe teilweise kompensiert werden können. In den drei Akutspitälern Solothurn, Olten und Dornach wurden insgesamt 30’657 Patientinnen und Patienten stationär behandelt – etwa gleich viel wie im Vorjahr.

Reserven schmelzen dahin

Dann kommt das grosse Aber: Aufgrund des Fachkräftemangels mussten im vergangenen Jahr Spitalbetten geschlossen werden. Die Teuerung schlägt sich in teilweise stark gestiegenen Energie- und Warenpreisen nieder. Zudem seien die Anlagenutzungskosten mit dem Neubau des Bürgerspitals in Solothurn höher ausgefallen als vorgesehen. All dies gepaart mit nicht kostendeckenden Tarifen und «im Branchenvergleich zum Teil hohen Personalkosten» führte zu einer «grösseren Budgetabweichung».

Und so bestätigt sich, was Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri befürchtet hatte. Konkret schliesst die Spitalrechnung mit einem negativen Jahresergebnis von 13,7 Millionen Franken ab. Darin enthalten ist die Corona-Entschädigung von 7,2 Millionen Franken, die die Solothurner Stimmbevölkerung der soH im März in einer dritten Abstimmung zugestanden hatte. Um den Verlust zu decken, muss die Spitäler AG auf ihre Reserven zurückgreifen. Diese habe man erst vergangenes Jahr wieder aufstocken können.

Bloss dürfte diese Wirkung höchstens homöopathisch gewesen sein: Gemäss Finanzplanung dürften die Reserven, die per Ende 2021 noch 55,1 Millionen Franken betragen haben, spätestens nächstes Jahr aufgebraucht sein. Der Geschäftsbericht hält denn auch unmissverständlich fest, dass das Unternehmen längerfristig wohl nicht mehr in die schwarzen Zahlen zurückkehren dürfte:

«Alle Prozess- und weiteren Optimierungsmassnahmen werden sofort umgesetzt, werden aber nicht ausreichen, um die soH finanziell nachhaltig zu sichern».

Und so folgt der Hilferuf nach dem Staat als Eigentümer. Der Kanton Solothurn müsse zusätzliche Massnahmen einleiten. Dies habe der Verwaltungsrat an der Generalversammlung, an der die Kantonsregierung die Rechnung am Dienstag verabschiedet hat, auch thematisiert. Welche Massnahmen dies sind, war von der Spitalleitung am Dienstag nicht zu erfahren. Weder Kurt Fluri noch CEO Martin Häusermann waren für eine Stellungnahme zu erreichen.

Strategische Ausrichtung überarbeiten

Um auf die neuen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die steigenden Qualitätsanforderungen sowie auf die Bedürfnisse der Solothurner Bevölkerung besser einzugehen, will die soH ihre medizinische Strategie überarbeiten. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie werde sich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen, ob das Angebot der aufsuchenden Behandlungen im direkten Umfeld der Betroffenen ausreicht oder ausgebaut werden müsse.

Schliesslich thematisiert die Unternehmensspitze im Geschäftsbericht noch die «fordernde Entwicklung» um den Jahreswechsel herum, als es zu umstrittenen Abgängen kam und sich die Öffentlichkeit gar um die medizinische Grundversorgung sorgte.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung hätten dies «als Chance erkannt, die Führungs- und Zusammenarbeitskultur wie auch die Kommunikation auf neue Beine zu stellen». Nicht zuletzt gehe es darum, verlorenes Vertrauen bei der Solothurner Bevölkerung, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückzugewinnen.