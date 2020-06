Robert nach Aus bei «Bachelorette»: «Das war die bisher beste Zeit meines Lebens»

An den drehfreien Tagen konnten wir die Umgebung etwas anschauen oder mit den Jungs in den Ausgang. Ich hatte bisher noch nie eine Massage und bin zur Thai-Massage. Die Masseurinnen haben mir fast den Rücken gebrochen. Ich muss sagen: Diese zarten Frauen haben Kraft, mamma mia! Den blauen Sakko, den ich bei der Schwarzen Rosen-Nacht anhatte, liess ich dort schneidern. Auch fotografiert habe ich. 95 Prozent der Fotos der Jungs, die dort entstanden, habe ich geschossen. Von mir selbst gibt es aber fast keine Fotos.

In der Sendung macht es den Anschein, als ob Sie – zumindest zeitweise – alleine dastanden und ziemlich alle gegen Sie hatten. War das so?

Mit wem verstanden Sie sich am besten? Mit Zimmergenosse Martin?

Nein nicht besonders. Zu Beginn verstand ich mich mit Marko und Ivan am besten. Marko änderte aber seine Meinung über mich. Mit Giovanni und Jason verstand ich mich auch gut, lustigerweise auch mit Mike Cees. Im Umgang mit mir war er nicht so, wie er vor der Kamera erscheint.

Der Vorwurf wird oft geäussert, dass Sie schauspielern würden und nicht authentisch seien. Haben Sie sich vor der Kamera anders gegeben als wenn sie nicht lief oder wie erklären sie sich die Kritik?

Es stimmt schon, dass ich bei den Jungs nicht gleich war wie vor der Kamera. Das hing aber mit Chanelle zusammen, denn meistens, wenn ich vor der Kamera stand, war sie auch da. Wenn eine Frau anwesend ist, benimmt man sich als Mann einfach anders wie mit den Jungs. Die anderen Kandidaten haben sich auch anders verhalten, haben das aber nicht bemerkt.

Was sagen Familie und Freunde dazu, wie Sie in der Sendung auftreten?

Meine Eltern sehen mich auf diese Weise nicht so oft. Ich respektiere sie sehr und bin eher seriöser in ihrer Gegenwart. Sie waren daher überrascht, aber nicht auf negative Art und Weise. Die Kollegen kennen mich so, wie ich in der Sendung bin.