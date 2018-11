Die Solothurner Kantonstierärztin Doris Bürgi Tschan spricht von einer «aussergewöhnlichen Situation», wenn sie an den Mittwoch denkt. Viehhändler wollten Rinder zum Schlachten anliefern und standen quasi vor verschlossener Tür. Statt Rinder befanden sich im Schlachthof 134 Aktivisten der Organisation 269 Libération Animale und kämpften für Gerechtigkeit für die Tiere.

Es komme schon vor, dass die Kühe wieder dorthin zurück müssten, woher sie stammen, so Bürgi Tschan. Zum Beispiel wenn ein Bauer die falsche Kuh auflädt und diese dann wieder lebendig vom Schlachthof gebracht werden muss. Dann schaut sich der Veterinärdienst das Tier betreffend Infektionsgefahr an und erteilt eine ausserordentliche Bewilligung für die Rückführung. Grund dafür ist die Gefahr, Krankheiten zu verbreiten.

Am Mittwoch war der Seuchenaspekt kein Thema. Und wenn, dann wäre es schlichtweg nicht machbar gewesen, jede Kuh abzuklären, so Bürgi Tschan, denn dafür brauche man viel Zeit.

Für die Händler bedeute die Protestaktion Ärger. Viehhändler Gotthard Plüss war einer der Lieferanten, die am Mittwochmorgen Rinder zur Schlachtung bringen wollten. «Mindestens dreieinhalb Stunden bin ich für nichts umher gefahren», erzählte der Roggwiler im TeleM1. Die drei geladenen Tiere hätten dadurch Stress gehabt.

Plüss gehört zu den wenigen, die in Oensingen vor verschlossener Tür landeten. «Die Lieferanten und Viehhändler wurden am Mittwochmorgen früh informiert, dass in Oensingen nicht geschlachtet werden kann», teilt die Bell Food Group AG auf Anfrage mit. Der grösste Teil der Anlieferungen hätte so rechtzeitig gestoppt werden können. «Jene Lieferanten, die nicht gestoppt werden konnten, wurden an andere Schlachthöfe weitergeleitet», so Bell. Daran hatte die Organisation 269 Libération Animale wohl nicht gedacht, als sie am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite triumphierte: «Es gibt heute kein Opfer im Schlachthof Bell, was einem Sieg gegen diese Industrie entspricht.»