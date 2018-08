Ungefähr eineinhalb Meter gross ist der Metall-Schlüssel. Auf den Seiten des kunstvoll gearbeiteten Objekts befindet sich das Solothurner Wappen in Farbe. Entdeckt wurde das Dekorations-Element am 29.Juli in der Aare bei Berken, direkt neben der Aarebrücke.

«Meine Tochter kam zu mir und sagte, dass sie auf zirka vier Metern Tiefe einen Schlüssel gesehen hat», erzählt Michel Maire, der den Fund letzte Woche auf Facebook verbreitete. «Ich nahm die Taucherbrille und suchte diesen Schlüssel und fand ihn, bevor mir die Luft ausging.»

Erst an Land hätten seine Tochter und er gesehen, wie gross und kunstvoll der Schlüssel sei. Weil Michel Maire im August noch in den Ferien weilte, ging er erst jetzt damit an die Öffentlichkeit. «Ich hoffe so den Besitzer zu finden», sagt er.