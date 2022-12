Richteramt Kandidaturen für Amtsgerichtspräsidien sind bekannt: Nur in Solothurn-Lebern kommts zur Kampfwahl Im Kanton Solothurn kommt es nächstes Jahr zu zwei Neuwahlen und einer Ersatzwahl bei den Richterämtern. Nur ein Sitz ist dabei umstritten.

Amtsgerichtssaal des Amtsgerichts Bucheggberg-Wasseramt. Hanspeter Bärtschi

Am 12. März finden gleich an drei Richterämtern im Kanton Wahlen statt. Am Montagabend ist die Meldefrist für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten abgelaufen.

Für die Wahl eines zusätzlichen Amtsgerichtspräsidiums Olten-Gösgen stellt sich eine Person zur Verfügung: Adnan Begovic aus Olten (parteilos), bisheriger Gerichtsschreiber in Olten.

Für die Wahl eines zusätzlichen Amtsgerichtspräsidiums Solothurn-Lebern haben sich Daniel Geisser, parteiloser Staatsanwalt aus Oberdorf, und Lea Gerber, Gerichtsschreiberin SP aus Solothurn, beworben.

Für die Wahl eines Amtsgerichtspräsidiums Bucheggberg-Wasseramt (als Nachfolge von Ueli Kölliker) hat sich Jonathan Hadorn, Rechtsanwalt aus Solothurn (SP), beworben. (szr)