In Opferhaltung gefangen

Während der Anhörung sprach er von Notwehr, davon, dass er keine andere Wahl gehabt hätte. «Warum haben Sie nicht versucht, die Konflikte gewaltfrei zu lösen?», fragte der Amtsgerichtspräsident von Dorneck-Thierstein, Markus Christ, bei einigen der 15 Anklagepunkte. Die Antwort des sprachgewandten Angeklagten: «Herr Christ, ich bin nicht so gesund wie Sie». Mehr als einmal betonte er, dass ihn die Umstände zu dem gemacht haben, was er heute sei. Dass er bei dem Leid, welches er in den letzten Jahren erfahren habe, in gewissen Situationen einfach die Kontrolle verliere. In diesen Momenten, welche, wie er selbst sagt, durch bestimmte Vorkommnisse ausgelöst werden, spüre er sich selbst nicht mehr.

«Es ist, als würde jemand den Schalter umlegen», versucht es Kuno W. in Worte zu fassen. Kurz gesagt: Er brauche Hilfe. Er kämpfe für die Gerechtigkeit und wenn er sich ungerecht behandelt fühle, sehe er rot. «Aber bereuen tue ich trotzdem nichts», stellte der 55-Jährige mit kindlichem Trotz in der Stimme klar. W. kennt seine Rechte, die der Kläger und die Aufgabengebiete von verschiedensten Ämtern. Während der Anhörung begegnete er den Richtern schlagfertig und wortgewandt, das Waffengesetz kennt er in- und auswendig. Wie ein Dogma wiederholte er immer wieder den gleichen Satz: «Ich greife niemanden grundlos an, es kommt immer auf die Situation an».