Revision Tierseuchen-Verordnung Solothurner Regierung: Diese Anpassung an das EU-Tiergesundheitsrecht sichert den Tierverkehr Der Solothurner Regierungsrat unterstützt die Revision der Tierseuchenverordnung. Damit könne auch künftig der Tier- und Warenverkehr mit dem Ausland sichergestellt werden. Kritisch sieht der Regierungsrat verschärfte Massnahmen bei der Bekämpfung von Tierseuchen.

Was, wenn eine Tierseuche ausbricht? Solothurner Zivilschutz und Veterinäramt übten 2019 den Ernstfall in Lohn-Ammansegg. Hansjörg Sahli

Mit der Anpassung der Schweizer Bestimmungen zur Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen beabsichtigt der Bund eine Angleichung an das Tiergesundheitsrecht in der EU. Der Regierungsrat stimmt den entsprechenden Änderungen in der Tierseuchenverordnung zu. Das schreibt der Kanton am Montag in einer Medienmitteilung.

Mit der Revision könne auch künftig der Waren- und Tierverkehr mit Ländern der EU gewährleistet werden. Konkret werden u. a. mehrere Tierseuchen anderen Kategorien zugeteilt, einzelne neu aufgenommen oder aus dem Katalog gestrichen.

Verschiedene Kategorien von Tierseuchen Krankheiten von Tieren werden je nach ihrem Ansteckungs- und Verbreitungspotential sowie den wirtschaftlichen, gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Hochansteckende Seuchen (z. B. Afrikanische Schweinepest) verursachen verheerende wirtschaftliche Schäden und müssen bei einem Ausbruch möglichst rasch bekämpft werden. Auszurottende Seuchen (z. B. Rinderwahnsinn, Tollwut), werden oder wurden in den letzten Jahrzehnten mit aufwändigen Programmen ausgerottet. Bei den zu bekämpfenden Seuchen (z. B. Blauzungenkrankheit, Faulbrut der Bienen) wäre der Aufwand für die Ausrottung unverhältnismässig, Bekämpfungsmassnahmen sollen den Schaden begrenzen. Das Auftreten von zu überwachenden Tierseuchen (z. B Fuchsbandwurm, Listeriose) muss gemeldet werden. Damit werden Grundlagen für eine allfällige Bekämpfung geschafft und Daten zu deren Verbreitung gesammelt.

Zudem sollen künftig u. a. auch Lamas und Alpakas mit einem Mikrochip gekennzeichnet werden. Damit werde deren zunehmenden Verbreitung Rechnung getragen. Weiter will der Bund die Massnahmen bei einem Ausbruch von hoch ansteckenden Tierseuchen verschärfen.