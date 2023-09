Um eine optimale Verbreitung des EPD zu erreichen, will der Bund das bisherige Modell der Freiwilligkeit, ein EPD zu eröffnen, mit einem Opt-Out-Modell ersetzen. Dabei wird für sämtliche Personen, die Wohnsitz in der Schweiz haben, im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung oder gemäss der Militärversicherung versichert sind und keinen Widerspruch gegen die Eröffnung erhoben haben, automatisch sowie kostenlos ein EPD eröffnet. Das heisst, wer kein EPD möchte, muss dies aktiv mitteilen, ansonsten wird Zustimmung angenommen. Das Opt-Out-Modell trägt dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung weiterhin Rechnung. Für die betroffenen Personen bleibt die Teilnahme am EPD freiwillig, da eine Widerspruchslösung gilt.