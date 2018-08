Im Juni 2017 hatte der Kantonsrat einen Auftrag zur Neuregelung der Strassenfinanzierung an den Regierungsrat überwiesen. Dieser verlangt, dass die gebundenen Ausgaben im Kantonsstrassenbau alleine vom Kanton getragen werden. Der Regierungsrat hatte sich damals dagegen gewehrt, die Gemeindebeteiligungen am Kantonsstrassenbau abzuschaffen, bevor die Mehrkosten für den Kanton woanders kompensiert sind.

Die Revision ist in Arbeit, die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission des Kantonsrates (UMBAWIKO) verlangt jetzt jedoch, dass mit der Ausarbeitung vorwärts gemacht wird, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Sie erwarte Botschaft und Entwurf noch in diesem Herbst, damit die neue Finanzierung für den Strassenbau ab 2019 gilt. Ohne diese Rechtssicherheit für die Gemeinden besteht aus Sicht der UMBAWIKO die Gefahr, dass ein Investitionsstau beim Strassenunterhalt entsteht. Die Gemeinden könnten Projekte verzögern, bis sie von der Mitfinanzierung befreit sind.(sks)