Eine Frau, vielleicht die Mutter, soll ihr Kind aus dem Fenster eines oberen Stockwerks gehalten und einem Retter zugeworfen haben. Die Wohnung hinter ihr war voller Rauch. Was dann in der Nach auf Montag an der Wengistrasse 40 in Solothurn geschehen ist, darüber herrscht Unklarheit.

Andere Medien zitieren den Nachbarn Abdul ­K. Dieser will zum Brandhaus gekommen sein und gesehen haben, wie eine Frau im dritten Stock mit einem Kind am Fenster stand. Viel Rauch in der Wohnung. Sie habe ihm zugerufen, er solle das Kind auffangen. Der 21-Jährige habe das Kind auffangen können. Durch die Wucht habe es den Boden berührt. Viel passiert sei aber nicht. Das Kind habe nicht geblutet, so der Retter. Danach habe der Junge erbrechen müssen und wurde von der Polizei übernommen. Was dann mit dem Kind geschah, weiss der Nachbar nicht.