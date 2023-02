Früher war sie Polizistin: Unterwegs mit einer angehenden Lokführerin auf dem Abstellgleis in Olten

Bereits mit 35 hat die Aargauerin Michèle Mahrer eine abwechslungsreiche Berufslaufbahn hinter sich: Nach der Lehre als Kosmetikerin arbeitete sie zehn Jahre lang als Polizistin und will nun Lokführerin werden. Im Video erzählt sie, was sie am Beruf fasziniert.