Repetitive Tests Solothurner Berufsschulen setzen auf Selbsttests – ob sie das auch weiterhin können, ist aber offen Es ist auch eine Frage des Geldes: Ob der Bund weiterhin für Selbsttests aufkommt ist offen. Falls nicht, müssten die Berufsschulen im Kanton Solothurn ihr Testregime überdenken.

An den Berufsschulen gilt Maskenpflicht. Zudem konnten sich die Lehrlinge bisher auch mit Selbsttests regelmässig testen. Patrick Luethy

Zuletzt kam es zu immer mehr Ansteckungen an den Schulen. Um noch mehr Ansteckungen zu verhindern und um möglichst einen Schulbetrieb vor Ort aufrechtzuerhalten, werden die Kinder regelmässig getestet.

An der Volksschule geschieht das mit PCR-Spucktests. Die Kinder spucken einmal die Woche in ein Röhrchen, die Proben werden im Labor ausgewertet und bestenfalls Tags drauf liegen die Ergebnisse vor.

Bisher konnten die Schulen selbst entschieden, ob sie die Tests anbieten wollen oder nicht. Zuletzt hatten es rund 80 Prozent getan. Nach den Ferien wird das nun zur Pflicht, das hat die Regierung am Dienstag entschieden. Das bedeutet gleichzeitig aber nicht, dass künftig sämtliche Kinder getestet werden: Darüber können immer noch die Eltern entscheiden.

Auch an den Berufsschulen werden repetitive Tests angeboten. Dort sind es aber keine PCR-, sondern nasale Schnelltests, besser bekannt als Selbsttests, von denen man eine Zeit lang fünf Stück pro Monat in der Apotheke abholen konnte.

Mit Selbsttests bisher 61 positive Fälle entdeckt

Der Grund für den Unterschied: Die Situation an den Berufsschulen ist eine grundlegend andere. Die Lehrlinge sind in der Regel nur ein oder zwei Tage pro Woche in der Schule, die restliche Zeit im Betrieb. Rein für den Schulbetrieb brächte es also herzlich wenig, PCR-Tests zu machen, bei denen das Resultat frühestens am Folgetag vorliegt.

Darum können die Berufsschülerinnen und -schüler unter Anleitung der Lehrpersonen morgens jeweils einen Selbsttest machen. Das Resultat liegt innerhalb weniger Minuten vor. Bei rund 50'000 Tests, die bisher an den Berufsbildungszentren Olten und Solothurn-Grenchen gemacht wurden, konnten so 61 positive Fälle festgestellt werden. Alles Jugendliche, die dann nach Hause geschickt wurden und nicht den Tag zusammen mit den anderen verbrachten.

Die Zukunft dieser Tests ist aber offen. Bisher wurden sie vom Bund finanziert. Ob das weiterhin passiert, ist unklar. Beim Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen heisst es auf Anfrage: «Dieser Punkt befindet sich in Abklärung und kann aktuell nicht beantwortet werden.»

Übergangslösung bis zu den Sportferien gefunden

Auch unklar ist, ob der Kanton willens wäre, die Kosten selbst zu übernehmen, damit die Berufsfachschulen weiterhin so testen können. Alleine in Olten wurden im zweiten Halbjahr 2021 knapp 40'000 Selbsttests gemacht. Rechnet man mit fünf Franken pro Test, kommt man auf 200'000 Franken.

Als Übergangslösung habe man sich darauf geeinigt, die Selbsttests bis zu den Sportferien beizubehalten, sagt Georg Berger, Direktor des BBZ Olten. Dann werde man nochmals zusammensitzen. Er sagt aber: «Wir möchten aufgrund der guten Erfahrungen an den Selbsttests festhalten.» Zwar seien sie weniger genau als PCR-Tests, dafür aber für das Testsetting am BBZ besser geeignet.