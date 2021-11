Am 10.11. in Solothurn: Sitzen in Stille – Zen in der Kirche St.Niklaus.

11.11. in Dornach: Religion und Staat. Zwei Sphären, eine Welt? Staat und Religion – eine spannungsvolle Beziehung mit einer bewegten Geschichte: Wo gibt es Überschneidungen, wo liegen die Grenzen? Und welche Möglichkeiten birgt die Zukunft?

12.11. in Dornach: Andacht mit anschliessendem Apéro. Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Religionen feiern gemeinsam eine interreligiöse Andacht und treffen sich danach in zwangloser Runde zum Austausch.

13.11. in Derendingen: Religion im Alltag. Wo findet sich Religion? Wie wird Religiosität ausserhalb der Gotteshäuser gelebt? Austausch durch Begegnungen mit Personen aus dem Alevitentum, dem Islam, dem Christentum und dem Judentum. Anschliessend Apéro.

16.11. in Olten: Gebet – Kraftquelle nicht nur in schwierigen Zeiten. Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften erklären die Bedeutung des Gebets und erzählen, wie Beten ihr alltägliches Leben beeinflusst. Anschliessend wird ein kurzes Gebet aus der jeweiligen Tradition gesprochen oder gesungen.