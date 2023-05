Reh-ttung in Not In die Dünnern gefallen: Polizei rettet Reh aus Bach in Olten – Augenzeugen berichten vom kuriosen Vorfall Am Freitagnachmittag verirrte sich ein Reh in der Stadt Olten. Es geriet in Panik und sprang in die Dünnern. Die Polizei konnte das Tier unverletzt aus dem Kanal retten.

Am Freitag kurz nach Mittag war ein Reh in der Stadt Olten unterwegs. Das Waldtier geriet in der fremden Umgebung in Panik. Es stürzte sich schliesslich in die Dünnern. Die Polizei rückte aus, konnte das Tier, das verzweifelt an den hohen Betonwänden des Kanals hochsprang, zunächst aber nicht einfangen.

Michelle Brunner / Argovia Today

Schliesslich konnte das verängstigte Tier mit einer Seilschlinge aus einem Zuflussrohr gezogen werden, in das es geflüchtet war. Das sagt die Kantonspolizei Solothurn gegenüber Tele M1 und den Today-Portalen. Um das Reh zu beruhigen habe man ihm die Augen verbunden und es in einen Jutesack gepackt.

Danach konnte der Wildhüter das Tier in einem Waldstück in Wangen bei Olten wieder aussetzen. Bis auf einige Schürfungen sei es unverletzt geblieben.

«Man hörte das Tier schreien»: So hat ein Augenzeuge die Rehrettung erlebt