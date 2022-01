Auftakt in Solothurn Ein erstes Warmlaufen an den Filmtagen Mit der traditionellen «Projection spéciale» wurde dem Publikum in der Reithalle ein erster Vorgeschmack geliefert.

Ein ungewohnter Anblick in der Reithalle: Erstmals finden die Solothurner Filmtage mit Masken statt. Hanspeter Bärtschi

Es ist quasi das «Gluschtigmachen» auf die 57. Solothurner Filmtage: Am Dienstagabend lud das Festival, das am Mittwochabend offiziell eröffnet wird, zu seinem regionalen Auftakt. Die traditionelle «Projection spéciale» in der Reithalle soll vor allem Einheimische und Vereinsmitglieder ansprechen.

Zu sehen war ein Amuse-Bouche-Programm mit ausgewählten Kurzfilmen. Das Publikum wurde – dank «Dans la nature», einem Animationsfilm von Regisseur Marcel Barelli, – unter anderem in die Welt der homosexuellen Tiere entführt.

Die Filmtage-Organisatoren erwarten, dass dieses Jahr deutlich weniger Zuschauer nach Solothurn kommen werden als üblich. Die Reithalle füllte sich am Dienstagabend immerhin zu knapp zwei Dritteln mit Publikum. (szr)