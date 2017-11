Ab 2020 wird man Rückbaukosten von den steuerbaren Einkünften abziehen können, sofern ein Ersatzneubau erstellt wird. So steht es im neuen Energiegesetz. Zusätzlich wird es möglich sein, diese Rückbaukosten sowie Investitionskosten, die dem Energiesparen dienen, nicht nur im Jahr abzuziehen, in dem sie anfallen, sondern auch in den beiden nachfolgenden Jahren. Diesen Vortrag der Kosten regelt die neue Verordnung näher und sie definiert die im Steuerwesen bisher nicht verwendeten Begriffe.

Der Regierungsrat stimmt den vorgeschlagenen Regelungen grundsätzlich zu. Er verlangt aber verschiedene Anpassungen und präzisere Bestimmungen, damit offene Fragen jetzt schon geklärt werden:

Der zentrale Begriff der Unterhaltskosten müsste in der Verordnung definiert werden.