Per Ende 2017 weist der Kanton einen verfügbaren Bilanzüberschuss von rund 435 Mio. Franken auf. Dieser wird sich aufgrund der zu erwartenden Defizite bis Ende der Finanzplanperiode im Jahr 2022 auf rund 200 Mio. Franken reduzieren. Um zu vermeiden, dass die Defizitbremse in Kraft tritt und eine Steuererhöhung notwendig wird, sollen in den kommenden Jahren Massnahmen in die Wege geleitet werden. Auch deshalb hat der Regierungsrat die Departemente anfangs Mai veranlasst, Massnahmen zu entwickeln und zu realisieren, um das Budgetergebnis der Erfolgsrechnung 2019 um über 40 Mio. Franken zu verbessern.

Der nationale Kontext

Die Kommission für Wirtschaft und Abgeben des Ständerates schlägt vor, die Steuervorlage 17 mit der Sanierung der AHV zu verknüpfen. Demnach sollen 2,1 Milliarden Franken zusätzlich in die AHV fliessen. 2,1 Milliarden Franken entspricht genau dem Betrag, der Bund, Kantonen und Gemeinde bei einer statischen Betrachtung wegen der Steuerreform entgeht.

Finanziert werden soll dieses Vorhaben durch höhere Beiträge aus der Bundeskasse sowie einer Erhöhung der Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Ob und wie die Vorschläge der Ständeratskommission in die Bundesvorlage einfliessen, ist zurzeit offen. So oder so beeinflussen sie die Strategie und die getroffenen Entscheide des Solothurner Regierungsrates nicht wesentlich. Deshalb hat sich dieser entschieden, die Kantonale Vorlage wie geplant in die Vernehmlassung zu schicken.