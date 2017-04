Die Gesuchsunterlagen wurden Mitte April beim Regierungsrat eingereicht und sind an dessen jüngster Sitzung behandelt worden. Gabriela Krummenacher, Mediensprecherin der Hotel Weissenstein AG, freut sich: «Wenn alles gut läuft, kann Mitte Sommer mit der Baubewilligung gerechnet werden.» Der Spatenstich für die Kurhaus-Renovation und den Kubus-Neubau – mit Kosten von insgesamt rund 10 Mio. Franken – soll dann möglichst zeitnah erfolgen.

Markantes neues Aushängeschild ist die Errichtung eines Glaskubus, der – in Anlehnung an die einstige Kurhaus-Trinkhalle – am Ostflügel des Gebäudekomplexes angebaut werden soll. Die hier gezeigten Visualisierungen des Anbaus, der auch für grössere Veranstaltungen auf dem Berg zur Verfügung stehen soll, sind Teil der Baueingabe.