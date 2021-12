Regierungsrat Der Kanton setzt neue Schwerpunkte bei der Gesundheitsförderung Der Kanton Solothurn setzt künftig neue Schwerpunkte, um die physische und psychische Gesundheit der Bevölkerung zu fördern: Dabei sollen der Bereich der frühen Kindheit und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen vermehrt im Fokus stehen.

Cyber-Mobbing an der Schule (Symbolbild). Bettina Matthiessen

Der Solothurner Regierungsrat hat für die Gesundheitsförderung in den nächsten vier Jahre ein Aktionsprogramm im Umfang von 5,4 Millionen Franken verabschiedet. Das teilt der Kanton am Dienstag mit. Mit dem Programm will der Regierungsrat eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und eine bessere psychische Gesundheit fördern.

In der Medienmitteilung wird darauf verwiesen, dass der Anteil der Schweizer Bevölkerung, der regelmässig eine körperliche Aktivität ausübt und sich ausgewogen ernährt, im internationalen Vergleich eher tief ist. Auch der Anteil übergewichtiger Personen habe sich in den letzten zwanzig Jahren erhöht. 17 Prozent der Bevölkerung litten zudem an einer oder mehreren psychischen Beeinträchtigungen, heisst es weiter.

Projekte für verschiedene Zielgruppen und neue Schwerpunkte

Ein neuer Schwerpunkt im Aktionsprogramm sind gemäss Mitteilung Massnahmen zur Senkung der psychischen Belastung bei Kindern. Die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden an Schulen soll gestärkt werden. Mit Unterrichtsmodulen zu den Themen Mobbing, Stress oder Teamarbeit soll die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern aller Stufen wie auch das Schulklima verbessert werden.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die frühe Kindheit, also die Zeit bis zum Kindergarten. Zielgruppe sind Mütter- und Väterberaterinnen, Kita- und Spielgruppen-Leitende oder Hebammen, heisst es in der Mitteilung. In Weiterbildungen und Kursen sollen sie lernen, wie Kinder und Eltern in Belastungssituationen im Familienalltag oder in der Kita und Spielgruppe besser unterstützt werden können. Familien im Kanton Solothurn sollen zudem vor und nach der Geburt besser begleitet werden können.

Mit dem Aktionsprogramm werden zudem bestehende Projekte, wie zum Beispiel das Café Balance für Seniorinnen und Senioren, weitergeführt. Das Programm, zu dem auch die Aktionstage psychische Gesundheit gehören, richte sich auch an Personen, die nicht mehr erwerbstätig sind. Die Angebote für diese Zielgruppe würden ein gesundes und würdiges Älterwerden fördern und stärkten die sozialen Kontakte. (sks)