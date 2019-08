Der Bund passt das Konzept Windenergie an die neue Energiegesetzgebung an. Klare Rahmenbedingungen sollen die Arbeit der Behörden wie auch von Unternehmen erleichtern und damit Planungssicherheit schaffen. Der Regierungsrat unterstützt die Änderungen an den behördenverbindlichen Zielen und Grundsätzen.