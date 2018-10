Vor Steuererhöhungen sollen sich die Solothurnerinnen und Solothurner nicht fürchten müssen, auch wenn die Steuervorlage 17 massive Ausfälle bei den Unternehmenssteuereinnahmen bringt. Das war bisher die offizielle Haltung des Solothurner Regierungsrates. Er stützte sich dabei auf Berechnungen eines renommierten Expertenbüros. Einerseits habe der Kanton genug Eigenkapital, um einige Jahre die Ausfälle verkraften zu können, heisst es. Andererseits soll ein Sparpaket die Ausfälle kompensieren. Und nicht zuletzt gehen die Experten davon aus, dass der tiefe Steuersatz von 13 Prozent langfristig durch Zuzüge – oder indem das Abwandern internationaler Konzerne verhindert wird – mehr Einnahmen bringt als ein Steuersatz von 16 Prozent.

So weit so gut. Doch jetzt tanzt SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner aus der Reihe. In einem Interview mit dem SP-Parteiblatt «Links» schliesst die Oltner Magistratin Steuererhöhungen nicht mehr unter allen Umständen aus. Die entscheidende Frage sei, woher der Kanton das Geld für die Steuerausfälle «herbekommen» werde. «Wenn der Kanton die Ausfälle nicht kompensieren kann, wird es zu Steuererhöhungen und Einsparungen kommen», warnt Schaffner. Zwar lässt sie offen, ob es tatsächlich so weit kommen muss. Dennoch ist die Aussage brisant: Erstmals schliesst mit diesen Aussagen ein Regierungsmitglied Steuererhöhungen aufgrund der Steuervorlage 17 nicht mehr aus.