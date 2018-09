Heute müssen die Kantone für alle stationären Spitalbehandlungen ihrer Einwohner/innen 55% der Kosten übernehmen. Auf die Krankenkassen entfallen die restlichen 45%. Bei den ambulanten Behandlungen werden die Kosten hingegen von den Krankenkassen getragen.

Nun möchte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR), dass sich die Kantone an den Kosten der Leistungen im ambulanten und im stationären Bereich mit einem einheitlichen Prozentsatz von mindestens 25,5% beteiligen.

Der Solothurner Regierungsrat erachtet die Entwicklung der gesamten Gesundheitskosten als problematisch, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. «Hauptziel muss deshalb sein, das Kostenwachstum zumindest zu bremsen.»

Im heutigen System bestünden wesentliche Fehlanreize, die kostentreibend wirken. «Einerseits gibt es Fehlanreize im Zusammenhang mit Tarifstruktur und Tarifhöhe, andererseits bestehen Fehlanreize, die sich aus dem Versicherungsstatus des Patienten bzw. der Patientin ergeben (Zusatzversicherungen). Beide Problembereiche werden durch die einheitliche Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im stationären Bereich nicht angetastet. Im Gegenteil: Es wird von den eigentlichen Ursachen der Kostensteigerung abgelenkt.»

Keine Anreize für Leistungserbringer

Die Anreize müssen laut der Regierung dort gesetzt werden, wo der Behandlungsentscheid getroffen werde, d.h. grundsätzlich beim Leistungserbringer. «Für das Verhalten der Leistungserbringer spielt es keine Rolle, zu welchen Anteilen die Krankenkassen und die Kantone die Kosten tragen, zumal beides erstklassige Schuldner sind», heisst es.

Eine Verschiebung der Finanzflüsse von den Kantonen zu den Krankenkassen oder umgekehrt setze keine neuen Anreize bei den Leistungserbringern und sei daher bezüglich Kostendämpfung wirkungslos. Die Fehlanreize würden damit nicht korrigiert, «sondern eher noch zementiert». Deshalb lehnt der Regierungsrat den Vorschlag ab und ist für Nichteintreten.

Was fehlt in der Vorlage?

Eine effizientere Gesundheitsversorgung mit einheitlicher Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im stationären Bereich bzw. eine allfällige Neuauflage der Vorlage müsste u.a. folgende Elemente enthalten:

Nationale Tariforganisation für ambulante Tarife mit paritätischer Beteiligung der Kantone

Konsequente Eliminierung von Fehlanreizen infolge Verknüpfungen zwischen Grund- und Zusatzversicherungsbereich

Einbezug der Langzeitpflege (Pflegeheime und Spitex) in das Finanzierungsmodell

Abwicklung der Rechnungen im stationären Bereich wie heute (kein Verlust an Kontrollmöglichkeiten für die Kantone)

Kontrollmöglichkeit für die Kantone bezüglich der korrekten Abrechnung der ambulanten Leistungen (z.B. Schaffung gemeinsames Organ Krankenversicherer/Kantone)

Überprüfbare Kostenneutralität für die Kantone im Übergang

Der Beitrag der Kantone an die Finanzierung des Gesundheitswesens (Beiträge an medizinische Versorgung, Pflege, Prävention und individuelle Prämienverbilligung) ist gemäss Schweizerischer Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) in den letzten 20 Jahren von rund 6 Mrd. Franken auf 16 Mrd. Franken gestiegen.

Für den Kanton Solothurn kosteten die stationären Spitalbehandlungen 2017 gut 270 Mio. Franken. Dabei konnte das Gesundheitsamt mit der konsequenten Überprüfung der ca. 50'000 Rechnungen rund 4 Mio. Franken einsparen. (sks)