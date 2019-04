Beschwerde ablehnen, Verschiebung der Abstimmung abweisen und die Beschwerdeführer die Kosten für das Verfahren tragen lassen: Das sind die Anträge der Solothurner Regierung ans Bundesgericht. Dies, nachdem vier grüne Exponenten in «Lausanne» eine Abstimmungsbeschwerde eingereicht haben, in der eine Grafik in der Abstimmungsbotschaft als «irreführend» bezeichnet wurde.

Diesem Vorwurf widerspricht der Regierungsrat in seiner am Dienstag veröffentlichten, zehnseitigen Stellungnahme in aller Deutlichkeit. Zur Begründung führt er an, er habe mit der Abstimmungsbotschaft «klar und transparent sowohl auf die Folgen einer Annahme, als auch auf jene einer Ablehnung der kantonalen Steuervorlage» hinweisen wollen. Diesem Ziel komme er unter anderem mit der von den Beschwerdeführern kritisierten Grafik nach.