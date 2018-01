Was, wenn Cannabis wirklich legalisiert würde? In seiner Vorstoss-Antwort skizziert der Solothurner Regierungsrat auch, welche Einschränkungen dann aus seiner Sicht nötig wären. So etwa:

Bewilligung für Anbau von Cannabis mit THC-Gehalt über einem Prozent;

Festlegung und Kontrolle der Qualität der Pflanzen;

Beschränkung der Cannabis-Abgabe auf ausgewählte Verkaufsstellen;

Mindestalter und Werbeverbot;

Festlegung Einheitsverkaufspreis;

Schutz vor Passivrauchen analog den Bestimmungen für Tabak. (szr)