Rega im Einsatz Kestenholz: Velofahrer wird bei Kollision mit LKW schwer verletzt Am Dienstagabend kam es auf der Schweissacker-Kreuzung in Kestenholz zu einer Kollision zwischen einem Velofahrer und einem LKW-Fahrer. Der Velofahrer wurde schwer verletzt und musste ins Spital geflogen werden.

In Kestenholz kam es am Dienstag zu einem Unfall. Kapo Solothurn

Am 5. September 2023, gegen halb sechs Uhr abends, war ein 57-jähriger Lastwagenchauffeur, von Schwarzhäusern herkommend in Richtung Niederbuchsiten unterwegs. Dabei übersah der LKW-Fahrer einen 49-jährigen Radfahrer, der aus Kestenholz herkommend, in Richtung Wolfwil unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoss zwischen den beiden, wobei der Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort, wurde der Verunfallte von mit dem Rega-Helikopter ins Spital geflogen.